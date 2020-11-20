特朗普與香港黑暴的攬炒共性

在香港，我若與人提起特朗普，最常見的反應便是聽者不自覺的面露會心一笑。他們不是支持特朗普，而是喜見有此活寶不斷的挑戰正常人的三觀，日日的瘋癲使人有如看笑片，這給飽受黑暴與疫情肆虐的港人總會帶來一絲歡樂。不過，在網絡上，我們也可確知，香港也有那麼一批奇人與特朗普惺惺相惜，無論他給美國人帶來多少痛苦與死亡，這些人也會視他為美國史上最偉大的總統。要知道，這些人與內地稱特朗普為「川建國」的「支持者」不同，後者認為特朗普的癲狂對美國不利對中國有利，前者則對他有強烈認同感。看這些香港的特朗普粉絲的言論，我估計其中不少是黑暴的參與者或同情者，究竟他們與特朗普精神上有何共通處？

妄想症遏抑客觀分析

幾年前偶然讀到一位在耶魯大學醫學院任教的精神病女法醫李本迪（Bandy Lee，是韓裔美國人，我不知她的漢字譯名）所寫的文章，她直言經過她長期觀察並斷症後，肯定特朗普是一個精神病患者，而且頗為嚴重。此位法醫來頭不小，她也是美國全國精神健康研究會的會長，也是防止暴力的專家，大約一、兩年前，她還聯同過多名精神病專家發表聲明，指出讓特朗普做總統十分危險，必要緊密監察之。她發表這些言論會否純粹出於政治考量？我看不是，因為從前她較細緻的分析，今天看來，是驚人的準確。近日她又多次撰文及接受訪問，發出警告，在明年1月20日特朗普落台前，是非常危險的時期，他會用盡一切辦法賴死不走，而且有可能把失敗的憤怒諉過於人，向全國報復。

經濟學家看問題，多從理性角度出發，雖也有人用經濟學工具分析精神病患者的行為，而且有點成績，但終究這不是分析非理性行為的就手工具，讀讀精神病學專家的觀點，總是有益有建設性的。在李本迪眼中，特朗普有甚麼病情？

他是個自戀狂，不能容忍別人對他的不認同，違者必會被報復，此點在他任用和解僱官員的紀錄中，我們已可充分見到。但他同時患上了妄想症，卻不能不使我們警惕。他至今在毫無證據的情況下，還是不斷指控選舉舞弊，依然擺出下一屆總統都會屬於他的架勢，絕不承認失敗。究竟他是真心相信還是又在謊話連篇「死頂」？按照精神病專家的分析，是二者皆有。妄想症患者其實是知道事實的，但真實對他們的心理創傷太大，他們承受不了，所以硬是貫徹鴕鳥精神把對真實的認知遏抑下去，不去解碰，只是把那些虛幻的希望當作真實，不這樣做比叫他們死去可能更不可忍受。

反觀香港的黑暴分子，他們不是也有相同的妄想心態嗎？我讀過好些港獨「理論家」的文章，無例外地發現他們的邏輯鏈完全斷裂，主觀喜好大於客觀分析。他們以妄想來導引行事，今天被人封得死死的，而且將來只會更甚，正是因依靠妄想是不可能成功的。

誤以為自己替天行道

若說特朗普及他的支持者毫無道德觀念也是不準確的。特朗普雖行為自私、沒有同理心，甚至有虐待狂傾向，但他和其追隨者絕不會認為自己不道德。疫情中他累死25萬美國人他會毫不在意，因為他的病徵之一是有着一種救世主情意結（Savior Complex），不斷地誤以為自己在替天行道，反對他的皆屬逆天而行的壞分子，所以他面對批評時的習慣性回應絕不會是自我檢討，而是暴怒地報仇雪恨。此種憤怒不是裝出來的，他的行為是受所謂的「原始大腦」所驅使，這部分的大腦動力來自情緒，不是理性，但十分強大，你與他說理是無用的，他為了精神心理的存亡，會義無反顧地與你拼死。

香港的黑暴雖然都是「政治巨嬰」，但他們與部分傳媒都會自以為站在道德高地，任何人不同意他們，各種暴烈語言便會泉湧而出，這些人使用暴力毫不出奇。比較一下特朗普與他在美國的極右支持者「驕傲男孩」，及香港的黑暴分子，我們難道看不到大家都是一脈相承嗎？

香港有攬炒之說，據李本迪的分析，特朗普一樣不介意攬炒。美國當今疫情恐怖，大家皆知，他應與拜登及早做好抗疫的交接工作，才可更有效的抗疫。但他會答應嗎？特朗普一生人都在玩法外遊戲以維持自己的利益，一旦失去總統寶座，他便再不能享受到這個職位帶來的榮耀與粉絲的崇拜，這對有病態的他而言，是生不如死，既然別人的死活他不會在意，那麼攬炒便是一種他自以為有效的討價還價及報復的手段，他完全可走上此路，所以未來兩個月美國是處於嚴峻危機中，能希望的只是其制度及有識之士能制約到他。我過去一直不明白為何香港的攬炒派可視無辜市民的損失為無物，還膽敢以為自己很道德，讀懂了精神病學家對特朗普的斷症，倒是釋去一些疑惑。

特朗普若無支持者，便幹不出甚麼事來，精神病學家也指出過，數以百萬計的人也可被身在高位有影響力的病患者感染到。最有效減少創傷的方法便是隔絕其影響力，這也是李本迪的建議。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 特朗普還剩約兩個月任期，這段時間美國勢陷嚴峻危機。（法新社資料圖片）