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【美股焦點】富途股價大漲8%　第三季盈利升16倍　單季交易額破1萬億元

股市 00:08 2020/11/20

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富途上季盈利大增16倍。

券商富途（美︰FUTU）公布截至9月底止第三季度業績，期內收入為9.46億港元，按年升272.1%；淨利潤按年升18倍至4.02億港元；非通用會計準則（Non-GAAP）下盈利為4.08億元，按年升16倍。截至9月底，富途付費客戶數達41.8萬，按年大增136.5%。富途股價升7.77%，報46.35美元。

期內，富途牛牛App註冊用户數超1000萬，單季交易額破1萬億元。富途董事長及首席執行官李華表示，公司於第三季度繼續取得良好成績。交易額在突破了1萬億元的里程碑，按年增長381.1%。其中，美國股票交易佔比達56%。

李華表示︰「今年第三季度，我們推出了數種衍生品交易功能，包括香港股票期貨和MSCI指數期貨。未來將會令衍生產品交易更多樣化。」

相關文章︰【富途牛牛】富途推儲牛牛活動　送888萬獎品及188萬現金（附詳情及攻略）

【美股焦點】富途增發950萬股ADS　集資約25億

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編輯︰侯景成

美股 富途（美：FUTU） 香港股票 期貨 Non－GAAP 指數期貨

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