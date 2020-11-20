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【美股焦點】科技股發威！Tesla突破500美元大關創新高

股樓投資 00:06 2020/11/20

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美股走勢持平，標普500指數暫升0.06%，報3569點；道瓊斯工業平均指數跌0.11%，報29,404點，三大指數中只有納斯達克指數錄得升幅，現時指數升0.55%，報11,865點。沉藉多時的電動車股Tesla亦一度在盤中升至507.76美元的新高，現時股價報506.42美元，升幅達3.87%。

【美股分析】標指、道指周一創收市新高　新債王警告：美股估值過高

Tesla周一（16日）獲標普道瓊斯指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 納入標普500指數，消息帶動公司股價連日上漲，至今累升近25%。摩根士丹利周三（19日）便首次將Tesla的評級由「持有」提升至「買入」，該行分析師Adam Jonas指，Tesla即將由只依賴銷售汽車，轉型至高利潤率的軟件及服務收入。他指Tesla已將其服務及平台業務發展的程度，足以令投資者改變公司收入預測模型。

以分類加總估值法（Sum of the parts valuation，SOTP），他預計Tesla的汽車銷售業務、能源業務、保險業務、預期的出行業務、軟件業務及第三方供應商業務分別每股值254美元、12美元、15美元、38美元、164美元及58美元，合共483美元，唯Tesla卻在兩日間達到該目標價。

汽車 美股 期貨 軟件 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 指數 美元 電動車 銷售

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