阿里影業上半財年虧損收窄至1.6億元 收入跌38%

▲ 受疫情影響，阿里影業上半財年收入按年跌38%。

阿里影業 （01060） 公佈截至9月底中期業績，收入按年跌38%至9.27億元（人民幣，下同），淨虧損則由去年同期的3.9億元收窄至1.6億元，不派中期息。阿里影業今日收報1.02元，跌1%，成交2,662萬元。

阿里影業表示，7月起各地院線陸續恢復營業，影院上座率逐漸放寬，新片接連定檔，2020年國慶檔全國電影票房取得中國影史國慶檔票房第二的成績，電影行業整體復蘇。

但在收入方面，雖然觀影人次自7月起各地影院開始營業起逐步恢復， 但仍未恢復到去年同期水平，導致票務及系統商服務收入大幅下降。同時由於受電影市場恢復程度的影響，集團出品和發行的影片數量及票房少於過往期間水平，對報告期內內容宣發及參投服務收入產生較大不利影響。

阿里影業上半財年經調整EBITDA由去年同期的2.76億元虧損收窄至1.3億元，雖然營業收入受疫情影響有較大降幅，但受益業務結構多樣化、阿里巴巴 （09988） 數字經濟體內協同的管理手段以及投資損失減少。

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編輯：陳健婷