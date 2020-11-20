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【電動車股】追蔚來Tesla不如買比亞迪？揀電動車股須看關鍵數據

股市 09:35 2020/11/20

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近期新能源車股熱炒，比亞迪股價仍相對落後。

今年來電動車股一直受到市場追捧。美國電動車龍頭特斯拉Tesla（美︰TSLA）股價直逼500美元大關，而直在美股上市的蔚來（美︰NIO）、理想（美︰LI）及小鵬（美︰XPEV）股價亦同樣颷升。相比之下，港股的比亞迪升幅仍相對落後，對比市值規模、銷量等數據，比亞迪於現價仍有一定值博率。

蔚來汽車近期深受投資者歡迎，其市值約為630億美元，換算相當於4914億港元；而比亞迪的市值僅5026億港元。雖然兩者在市值上相近，但比亞迪在業務規模、新能源車銷量方面仍然在有着很大的優勢。

比亞迪銷量遠超蔚來

10月份比亞迪新能源車銷量為23217部，其中純動車銷量為14919部，甚至多過Tesla中國銷量12143部。與此同時，蔚來10月新車交付量僅為5055部，只有比亞迪的四分一。

按照內地傳媒整合的中國新能源車銷量排名，10月比亞迪新能源車銷量排第二，蔚來排第九。

股神加持　明年迎來「爆發期」

除了銷量完勝外，比亞迪更有「股神」巴菲特加持。巴菲特在2008年時，斥2.32億美元（約18億港元）買入比亞迪2.25億股H股，至今仍未沽貨。若此刻買入比亞迪，則等同於與股神「同船」。

據比亞迪產品規劃及汽車新技術研究院院長楊冬生表示，比亞迪近期沒有做低端車型的規劃，將繼續聚焦中高端新能源汽車市場。同時他表示，比亞迪明年的銷量目標將會有較大幅度上調，公司內部判斷明年或將是新能源汽車真正的爆發期。

相關文章︰【汽車股】東風炒作回A狂升26%　比亞迪突破200關後倒跌、小鵬昨夜狂升3成

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編輯︰侯景成

香港股票 巴菲特 H股 汽車 比亞迪股份（01211） Tesla 電動車 新能源

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