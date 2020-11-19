  • 25°C
香港時間 : 20201120日 (五) 00:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米股價】小米印度「排燈節」銷售創新高 售出1300萬產品

當炒股 23:03 2020/11/19

分享：

小米今年在印度「排燈節」期間共賣出1300萬部設備，其中900萬部為智能手機。

印度於11月14日迎來傳統節慶「排燈節」，同時為印度年度最大型的購物季。小米 （01810） 宣布，今年在節慶期間共售出1300萬部設備，創下歷來最佳銷售記錄，較去年同期增加8%。其中900萬部為智能手機，Mi 10T Pro、Redmi Note 9 Pro、Redmi 9 Prime等均為熱銷機型。

小米去年在「排燈節」期間售出1200萬部設備，包括850萬部智能手機。小米今日逆市急升5%，收報25.2元，成交50億元。

小米印度在一份聲明中表示，今年在節慶期間消費者對生態鏈產品有顯著需求，小米共售出400萬件生態鏈產品，包括小米電視、流媒體設備、智能手環、音響產品、外置充電器等。

小米早前曾表示，無論是新用戶還是現有用戶，今年銷售季均展現「前所未有的需求」。小米印度首席商務官Raghu Reddy稱，預期第四季度需求將維持強勁並持續至年尾。

中印早前爆發衝突，印度掀起反華情緒，市場曾憂慮損害小米印度業務，小米負責人當時表示，小米在印度設立其研發、製造和生產團隊，為當地人創造了就業機會，已在當地建立強大的本地文化。

相關文章：

【小米股價】小米雷軍：大家對小米有三大誤解 「小米處全球競爭最激烈領域」

【小米股價】Redmi王牌系列Note全球銷量突破1.4億台　小米彈5%

編輯：陳健婷

香港股票 小米集團－W（01810）

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】網易ADR造好滙豐ADR軟　港股夜期升51點（不斷更新）

下一篇文章

昆侖能源董事局大換屆　付斌任主席　錢治家任CEO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【新股IPO】德琪醫藥6996近23萬人認購　超購近264倍一手中籤率20%（附分配結果）
【新股IPO】德琪醫藥6996近23萬人認購　超購近264倍一手中籤率20%（附分配結果）
石Sir午市閒談 - 點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
【恒指夜期+ADR】網易ADR造好滙豐ADR軟　港股夜期升51點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】網易ADR造好滙豐ADR軟　港股夜期升51點（不斷更新）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）