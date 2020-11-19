【小米股價】小米印度「排燈節」銷售創新高 售出1300萬產品

▲ 小米今年在印度「排燈節」期間共賣出1300萬部設備，其中900萬部為智能手機。

印度於11月14日迎來傳統節慶「排燈節」，同時為印度年度最大型的購物季。小米 （01810） 宣布，今年在節慶期間共售出1300萬部設備，創下歷來最佳銷售記錄，較去年同期增加8%。其中900萬部為智能手機，Mi 10T Pro、Redmi Note 9 Pro、Redmi 9 Prime等均為熱銷機型。

小米去年在「排燈節」期間售出1200萬部設備，包括850萬部智能手機。小米今日逆市急升5%，收報25.2元，成交50億元。

小米印度在一份聲明中表示，今年在節慶期間消費者對生態鏈產品有顯著需求，小米共售出400萬件生態鏈產品，包括小米電視、流媒體設備、智能手環、音響產品、外置充電器等。

小米早前曾表示，無論是新用戶還是現有用戶，今年銷售季均展現「前所未有的需求」。小米印度首席商務官Raghu Reddy稱，預期第四季度需求將維持強勁並持續至年尾。

中印早前爆發衝突，印度掀起反華情緒，市場曾憂慮損害小米印度業務，小米負責人當時表示，小米在印度設立其研發、製造和生產團隊，為當地人創造了就業機會，已在當地建立強大的本地文化。

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編輯：陳健婷