【筍盤何處尋】位處港島最搶手名校網 單幢上車盤2房樓價只係4百萬頭

傳統名校小一學額競爭向來激烈，家長為了子女入讀心儀學校，連買單位也會把校網放入首要考慮，選擇網內的地區置業。其中貴為全港四大名校網之一的灣仔區12校網，區內名校一直是家長「爭崩頭」對象。不過港島區樓價一向偏高，如希望在這個名校區置業，或要花上較多的資金。事實上，灣仔區一帶原來也有銀碼較低水之選，其中單幢物業昌業大廈的入場費更是低於500萬元。

【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車，詳情按【下一頁】

中原地產分行經理陳偉華表示，灣仔區交通方便，坐擁名校校網，細價物業十分受歡迎。分行促成成交單位為昌業大廈中層350A室，實用面積369平方呎，建築面積492平方呎，2房間隔，望樓景。業主以420萬元將單位易手，折合平均實用呎價11,382元。陳偉華指，原業主於1988年以39.3萬元買入單位，持貨32年，帳面獲利380.7萬元，單位升值 9.7倍。

【樓市現象】港樓究竟有幾強? 辣招推出十周年 樓價累升近一倍，詳情按【下一頁】



位於軒尼詩道344-354A號的昌業大廈，於1966年入伙，樓齡約54年。由物業步行至灣仔港鐵站需時約8分鐘，交通而言尚便利，而且物業處於鬧市，購物十分便利。物業最大的優勢，是處於灣仔區12名校網，網內學校被譽為「粒粒皆星」，熱門小學包括聖若瑟小學、瑪利曼小學、聖保祿天主教小學及嘉諾撒聖方濟各學校等，不少家長為求子女入讀到該網名校而鎖定該區。



據地產代理網上放盤的資料，現時昌業大廈的放盤有兩個，其中一個位於中層、實用面積369平方呎的單位，叫價440萬元，間隔為2房。另一個放盤位於高層，實用面積369平方呎，叫價538萬元。

【低水筍盤】港島「5球」以下放盤罕有 租客遇上呢個單位即拍板買入做業主，詳情按【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍