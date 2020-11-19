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【疫下過節】今年不一樣的聖誔　海港城燈飾亮相（多圖）

環球政經 22:42 2020/11/19

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現時距離聖誔還有約一個月，但今年聖誔肯定不一樣，因為世人要過一個疫情下的聖誔。加上全球經濟因疫情大受打擊，香港失業率創新高至6.4%，疫苗仍未確定可用，來年經濟前景實在不敢太樂觀。聖誔畢竟還是要過的，今年各商場仍然有聖誔裝飾應節，具代表性之一的尖沙咀海港城，今年以聖誔裝飾以聖誔熊為主題。

海運大廈正門大樓梯的巨型幻彩聖誔熊玩具店，歐陸風格木屋，由格仔櫥窗組成。玩具店內展出30款不同大小的玩具熊。入口還有一隻3米高的玩具熊。商場平台「海運觀點」內設有燈飾花園，可在維港景下欣賞聖誔燈飾，晚上並有燈光音樂表演，平台同時設有「往芬蘭登機閘口」的佈置，但需預先網上預約。疫情下過聖誔 , 當然也要做好防疫措施。

海港城聖誔燈飾亮相：

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撰文：鄭靜珊

 

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