【開市9點半】iBond創新高仲有得上？　下個月睇104蚊？

（1）iBond （04239） 首日掛牌表現雖為歷來最遜一次，其後走勢卻不失禮，iBond價格連續兩日上升之餘，昨日更創上市新高，收報103.3元。投資界相信，iBond後市仍有力再上，未來一兩個月可向上挑戰104元大關，形容短炒長揸皆合適，無貨者則可待iBond回落至低於103元水平時出手買貨。

即睇開市9點半重點：

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【iBond 2020】iBond創上市新高 專家指通縮閃現無阻iBond闖104元

（2）iBond創新高之際，長者若希望持有更多定息產品，可留意12月1日正式開賣的「長者iBond 」的銀色債券。耀才 （01428） 、輝立、一通及致富等多家經紀行率先表態，指計劃提供額外着數優惠，例如派錢、送股，以至免息免按抽銀債等。

【銀色債券】銀債爆搶客戰 券商擬派錢送股推孖展

（3）眾安銀行（ZA Bank）之Visa扣賬卡「ZA Card」推出實體版，更搞簽帳大抽獎「最勁抽」，凡以實體卡消費10元或以上，都可獲得1次抽獎機會，有機會獲得200%簽賬現金回贈。

【虛擬銀行】眾安銀行實體Visa扣帳卡登場 簽帳贏取高達2倍現金回贈

（4）京東健康傳最快下周招股，按2019年總收入排名，京東健康以108.42億元人民幣排名第一，阿里健康 （00241） 去年收入95.96億元人民幣、平安好醫生 （01833） 收入50.65億元人民幣。

【新股IPO】京東健康最快下周招股 比阿里健康及平安好醫生更勁？

（5）小米 （01810） 創辦人、董事長雷軍表示，不少人對小米存誤解，包括認為小米產品都是中低端、代工、沒技術等。雷軍希望澄清這些誤解，冀未來10年能夠真正提高國貨的口碑和印象。

【小米股價】小米雷軍：大家對小米有三大誤解 「小米處全球競爭最激烈領域」

（6）國家財政部擬於下周三（11月25日）在港發行總額50億元人民幣國債，包括兩年期涉及35億元，票面息率為2.1厘；以及5年期15億元，息率2.2厘。專家認為，相關債券回報吸引，料可獲超額認購。

【人民幣】50億國債下周三出台 專家料不受內地債爆煲影響

（7）網易 （09999） 第三季業績勝預期，收入按年計更升27.5%，帶動網易美股股價上升。

【網易業績】網易上季經調整利潤37億元勝預期 美股盤前升2%（第二版）

（8）ECA International表示，疫情對經濟造成破壞性影響，明年本港實質薪酬增長相對較低，料撇除通脹率2.4%後，2021年實質薪酬增長僅0.6%，為亞太區中最低。

【本港薪酬】調查機構：本港明年實質薪酬升幅為亞太區最低 低新加坡逾2個百分點

（9）傳擬來港第二上市的歡聚集團（美：YY）遭沽空機構渾水（Muddy Waters）狙擊，股價曾急瀉。歡聚集團回應稱，渾水的報告充滿了對直播行業和直播生態的無知，報告中邏輯不清、數據混亂、以偏概全。

【中概股】歡聚集團反駁：渾水對直播行業無知 歡聚遭渾水狙擊股價挫逾兩成（第二版）

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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編輯：莫亦熙