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【美股焦點】Nvidia上季多賺近5成　惟預警本季數據中心收入倒退

股市 22:17 2020/11/19

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Nvidia上季多賺近5成。

Nvidia（美︰NVDA）公布，截至10月25日底止第三財季業績，期內收入為47.3億美元，按年升56.8%；純利13.4億美元，按年升48.6%；每股攤薄盈利2.12美元。惟財務總監Colette Kress預計，由於中國訂單減少，第四季數據中心收入或見下跌。

季內數據中心收入增長1.6倍至19億美元，優於預期。遊戲業務收入增長37%至22.7億美元，超過預期的20.6億美元，但警告由於整個行業的產能不足，公司最新的遊戲晶片可能需要數個月的時間才能滿足需求。

Nvidia預測2021財年第四季收入為48億美元，優於市場預期的44億美元，資本開支為3億至3.25億美元，預估遊戲、專業視覺化、車用業務將較第三季錄按季增長；數據中心業績則略為下滑。

相關文章︰傳華為等中資科企遊說北京向Nvidia購Arm交易施壓

【美股焦點】Nvidia發布DGX Station AI伺服器　股價升逾1%

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編輯︰侯景成

 

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） 美元 優於預期 NVIDIA 晶片

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