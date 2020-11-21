【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事

▲ 移民英國搵工難？ 求職先要知道呢件事

英國政府早前宣布擴大BNO持有人權利，掀起市場熱烈討論BNO移民英國。據英國早前公布，明年1月31日起持BNO港人可以申請新簽證，赴英國居住最多5年後可申請入籍英國。不過，移民別國落地生根必定遇到不少困難，當中就業就是一大憂慮，在全球經濟不景氣下，專業人士擔心難以覓得收入類近的工作。

InvestUK Group創辦人Rupert Gather接受訪問時表示，英國就業市場仍相對穩定，脫歐反為港人提供良好的機會，惟需留意英國與香港招聘方式大為不同。

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Gather表示，在英國面試前會先用人工智能（AI）篩選履歷，故一份優質的履歷非常重要，而且當地亦習慣透過聯網（networking group）找工作。

信睿環球創辦人司徒詠怡指，不少移民人士擔心在當地難以找到工作，認為機會優先給予本地人，並預期收入水平會遠低於香港，因此會沽售在港資產，買入英國物業收租渡日，她認為這是誤解，也令移居者難以融入當地生活。

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InvestUK Group的BN（O）Premier移民計劃可協助客戶優化履歷，就業服務也提供三個選擇，包括將客戶安排在合作夥伴的聯網內，三個月內獲得工作的成功率達82%，若希望百分百就業，則涉及投資。客戶提交履歷後，若有公司需要相關技能以及籌集資金，客戶可在該公司投資以換取工作崗位，而另一個選項則是自行創業。

Gather表示，脫歐後，英國政府為振興經濟，加強發展貿易，料對從事金融服務及工程等專業人才需求大增，而港人給予英國人可靠、勤奮、有上進心、具有國際視野的印象，相信有港人在當地就業有優勢。

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編輯：袁諾曦