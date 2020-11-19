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【科企壟斷】美國政府傳將對Facebook發起反壟斷訴訟　涉Instagram、WhatsApp收購

股市 21:57 2020/11/19

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Facebook面臨反壟斷監管訴訟。

美國政府擬對Facebook（美︰FB）提起反壟斷訴訟。外電引述消息稱，美國州政府及聯邦調查人員正準備對Facebook提起反壟斷指控，並指爭Facebook收購競爭對手Instagram和WhatsApp，建立了一個反競爭的社交網絡巨頭。監管機構認為，Facebook收購令用戶得到較差的服務質量，私隱保護亦有所減少。

報道稱，Facebook將面臨其近17年來最嚴峻的監管挑戰。三位知情人士透露，隨著州和聯邦政府調查進入最後階段，調查人員已經探索了Instagram和WhatsApp在被Facebook收購後的變化。。消息人士稱，政府反托拉斯監督機構已經權衡了是否應在訴訟中指控Facbook，稱收購令用戶獲得的服務質量較差，若兩家公司保持獨立則好得多。

WhatsApp在2014年被收購，當時Facebook向用戶承諾，會保持WhatsApp的獨立和強大的隱私保護。Facebook亦向監管機構做出了同樣的承諾。然而，近期Facebook改變了方向，並試圖將WhatsApp用戶數據與社交網站的其他服務集成在一起，並引發爭議。

消息人士表示，調查人員還關注了Facebook管理其大量用戶數據的方式，以及制定了控制何時以及如何使用第三方應用程序開發人員等其他公司的政策。

相關文章︰【facebook業績】facebook純利增近3成　惟北美用戶下跌　股價挫6%

【數字貨幣】G7內部文件曝光　Facebook加密貨幣Libra 遭7國央行反對

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編輯︰侯景成

美股 Facebook（美：FB） 反壟斷 壟斷 Instagram WhatsApp

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