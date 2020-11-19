【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出

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美國總務署仍未確認美國大選結果，美國總統特朗普拒認於美國大選落敗，更就美國大選結果於多州發起訴訟。特朗普私人律師朱利安尼負責賓夕法尼亞州的訴訟，時隔30年首度出庭，鬧出多宗笑料。
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特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟 【下一頁】
特朗普競選團隊指控，賓夕法尼亞州的選舉出現違規行為，民主黨領先地區允許選民修改郵寄選票屬違法，與特朗普一同入稟的兩名選民卻被判選票無效，而且未獲同樣的機會修改選票。
由於Porter Wright Morris & Arthur LLP的律師上周四（12日）晚提交文件，退出關於賓夕法尼亞州選舉結果的訴訟，特朗普（Donald Trump）改派曾任聯邦檢察官的朱利安尼，擔任該案律師。
雖然朱利安尼斷言否認自己日薪高達2萬美元（約15.6萬港元），但他周二（17日）出庭時，表現卻遭受爭議，《華盛頓郵報》評論甚至認為是一團糟。
首先，朱利安尼一開首，就於未能提供任何證據下，在庭上指選舉日全國範圍出現大規模選舉欺詐事件。
惟地方法院法官布蘭（Matthew Brann）立即表示，「本案並非涉及舞弊欺詐的訴訟。」
其次，法官問朱利安尼，要求法院判超過680萬張選票無效，而這會剝奪該州所有選民的投票權，反問對方結果是否可能合理？
朱利安尼卻表示，費城和匹茲堡的共和黨選舉監察員被禁止監督點票過程，因此他只要求法庭判相關的68萬票作廢。
不只是680萬與68萬的差別，法官亦提醒朱利安尼，特朗普團隊上周末提出的訴訟修訂版本中，已刪除與該問題有關的法律要求。
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再者，朱利安尼懷疑將民主黨候選人拜登（Joe Biden），叫做前總統喬治布殊（George W. Bush），
「特朗普團隊與布殊團隊遭到完全不一樣的對待。」
（The Trump campaign has been treated totally differently than the Bush campaign.）
最後，朱利安尼遭法官詢問數個法律細節問題時，都未能順利回應。
代表該州數縣的律師Mark Aronchick質疑朱利安尼不懂法律，形容對方如活在幻想世界，於庭上提出橫蠻可恥的指控。
Aronchick促請法官布蘭駁回案件，但遭布蘭拒絕，僅要求朱利安尼當地周三（18日）下午5點前，提出反對撤銷訴訟的動議。
責任編輯：鄭錦玲