【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出

美國總務署仍未確認美國大選結果,美國總統特朗普拒認於美國大選落敗,更就美國大選結果於多州發起訴訟。特朗普私人律師朱利安尼負責賓夕法尼亞州的訴訟,時隔30年首度出庭,鬧出多宗笑料。

特朗普競選團隊指控,賓夕法尼亞州的選舉出現違規行為,民主黨領先地區允許選民修改郵寄選票屬違法,與特朗普一同入稟的兩名選民卻被判選票無效,而且未獲同樣的機會修改選票。

由於Porter Wright Morris & Arthur LLP的律師上周四(12日)晚提交文件,退出關於賓夕法尼亞州選舉結果的訴訟,特朗普(Donald Trump)改派曾任聯邦檢察官的朱利安尼,擔任該案律師。

雖然朱利安尼斷言否認自己日薪高達2萬美元(約15.6萬港元),但他周二(17日)出庭時,表現卻遭受爭議,《華盛頓郵報》評論甚至認為是一團糟。

首先,朱利安尼一開首,就於未能提供任何證據下,在庭上指選舉日全國範圍出現大規模選舉欺詐事件。

惟地方法院法官布蘭(Matthew Brann)立即表示,「本案並非涉及舞弊欺詐的訴訟。」

其次,法官問朱利安尼,要求法院判超過680萬張選票無效,而這會剝奪該州所有選民的投票權,反問對方結果是否可能合理?

朱利安尼卻表示,費城和匹茲堡的共和黨選舉監察員被禁止監督點票過程,因此他只要求法庭判相關的68萬票作廢。

不只是680萬與68萬的差別,法官亦提醒朱利安尼,特朗普團隊上周末提出的訴訟修訂版本中,已刪除與該問題有關的法律要求。

再者,朱利安尼懷疑將民主黨候選人拜登(Joe Biden),叫做前總統喬治布殊(George W. Bush),

「特朗普團隊與布殊團隊遭到完全不一樣的對待。」

(The Trump campaign has been treated totally differently than the Bush campaign.)