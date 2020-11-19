【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出

▲ 特朗普私人律師朱利安尼負責特朗普於賓夕法尼亞州的美國大選訴訟，卻在庭上鬧出笑料。

美國總務署仍未確認美國大選結果，美國總統特朗普拒認於美國大選落敗，更就美國大選結果於多州發起訴訟。特朗普私人律師朱利安尼負責賓夕法尼亞州的訴訟，時隔30年首度出庭，鬧出多宗笑料。

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特朗普競選團隊指控，賓夕法尼亞州的選舉出現違規行為，民主黨領先地區允許選民修改郵寄選票屬違法，與特朗普一同入稟的兩名選民卻被判選票無效，而且未獲同樣的機會修改選票。

由於Porter Wright Morris & Arthur LLP的律師上周四（12日）晚提交文件，退出關於賓夕法尼亞州選舉結果的訴訟，特朗普（Donald Trump）改派曾任聯邦檢察官的朱利安尼，擔任該案律師。

雖然朱利安尼斷言否認自己日薪高達2萬美元（約15.6萬港元），但他周二（17日）出庭時，表現卻遭受爭議，《華盛頓郵報》評論甚至認為是一團糟。

首先，朱利安尼一開首，就於未能提供任何證據下，在庭上指選舉日全國範圍出現大規模選舉欺詐事件。

惟地方法院法官布蘭（Matthew Brann）立即表示，「本案並非涉及舞弊欺詐的訴訟。」

其次，法官問朱利安尼，要求法院判超過680萬張選票無效，而這會剝奪該州所有選民的投票權，反問對方結果是否可能合理？

朱利安尼卻表示，費城和匹茲堡的共和黨選舉監察員被禁止監督點票過程，因此他只要求法庭判相關的68萬票作廢。

不只是680萬與68萬的差別，法官亦提醒朱利安尼，特朗普團隊上周末提出的訴訟修訂版本中，已刪除與該問題有關的法律要求。

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再者，朱利安尼懷疑將民主黨候選人拜登（Joe Biden），叫做前總統喬治布殊（George W. Bush），

「特朗普團隊與布殊團隊遭到完全不一樣的對待。」 （The Trump campaign has been treated totally differently than the Bush campaign.）

最後，朱利安尼遭法官詢問數個法律細節問題時，都未能順利回應。

代表該州數縣的律師Mark Aronchick質疑朱利安尼不懂法律，形容對方如活在幻想世界，於庭上提出橫蠻可恥的指控。

Aronchick促請法官布蘭駁回案件，但遭布蘭拒絕，僅要求朱利安尼當地周三（18日）下午5點前，提出反對撤銷訴訟的動議。

責任編輯：鄭錦玲