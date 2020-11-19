【一起酒過的日子@iM網欄】視像品酒   試唔試得過？

有朋友說需時七年去成熟的新科技應用，在2020年的新常態下，七個月內就達成了。網上教學、Zoom 開會、就連用視像監察起樓也不再為趣聞，而酒界也跟著大勢改革起來。

以釀酒來說，一向到9、10月的收割期後，歐洲酒莊的負責人都有一個短暫的喘息空間，所以大部份的大型品酒活動都在10、11月舉辦。以亞洲為例，主辦單位會邀請一班酒莊的負責人到香港、上海、北京、新加坡、曼谷等地方，方便他們一口氣完成world tour，規模小的可能有幾家酒莊，會比較intimate，大的過百家也有，一併與幾百名參加者一起喝個痛快，也順便交流心得。

在各地都有不同的管制下，大家也當然會求變，不少酒商開始舉辦虛擬品酒及新酒發布會，在規模和流程上都有很大的分別。就連剛剛開始、一年一度的香港美酒佳餚巡禮都改為網上舉辦，而作為香檳控的我，最期待的當然是 Sarah Heller MW 的香檳大師班。

▲ 視像品酒究竟如何運作？

說真的，這個新模式沒有對與錯

一般而言，主辦單位在活動的幾星期前，會預告參與的酒莊和他們將會介紹的酒。有興趣的可以網購，然後在活動當日一起開瓶，通過視像一起嚐酒。

你可能心想：「在家對著電腦品酒，有啥樂趣？」但醉翁之意不在酒，我倒覺得蠻有趣的，因為歐洲人健談，在視像的另一邊廂可能是拿着智能手機的酒莊老闆，帶你遊走酒莊，從土壤到氣候，甚至翻土用的馬匹，無一不談，讓你感受一下當地的真實環境，這是在酒會上不會感受到的。我其中一次參加過的視像品酒，酒莊老闆甚至帶大家走入酒窖，邊品酒邊細說家族歷史，確有另一番風味。

殺出一條血路

其實不少酒界的網紅也開始在Instagram或Facebook上舉辦小型的視像酒會，有的甚至是一對一，讓你與明星釀酒師你一問我一答，輕鬆之餘又學到野。

老實說，如果能夠親身走入酒窖與酒莊老闆摸酒杯底，有邊個唔想？但疫情逼使大家創新，反而為大家帶來方便，從前以為不可行的也許會成為末來酒會的新模式了。

▲ 日本餐酒網紅 @yuri_s1029 訪問了Louis Roederer香檳廠的主理人 Jean-Baptiste Lécaillon

▲ 年輕釀酒師 Alexandra Alavoine (@champagnewithalex) 訪問三個前輩，帶大家走進三個不同的環景

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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