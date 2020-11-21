【玄人‧峰語@iM網欄】少年得志vs大器晚成 為何人要行晚運？

每個人都想自己行好運，最好就是一世好運，但世事又會豈會盡如人意？以我算命多年的經驗統計，如果單以行好運計，真的未見過可以一世都行好運，有20年好運行已算是相當不錯了，行到40年都算是人中龍鳳了。學理上而言，命與運好像是可以獨立地分析，但實際上兩者有著不可分割的關係，因為所謂好運與否，重點其實是行一個人行大運時與先天命格出現之化學作用。

我閒時都會跟朋友探討，如果我們真可以選擇行二十年的好運，究竟寧願一早行運？還是行尾運會較好？大部份人都寧選年青行運，原因是早一些行運可以賺多一點錢，可以更快享受人生。他們之所以有這種想法，是因為將焦點集中在金錢、物質之上，人生其他環節卻放在次要的位置。然而，我記得初習術數之時，師傅及一些前輩都說過，人早行運是沒用的，要行，也要晚運。起初我 也不明箇中的原委，但隨著算命算多了及人生閱歷豐富了，終於明白行晚運的重要。

玄學上的行運，不是狹義上所認為賺最多的錢、考最出色的成績，因為人生亦不是只有這些。我自問認識不少朋友，他們身家不算豐厚，但卻有其他範疇表現非常出色，這也與運氣有相對開係。以紫微斗數而言，人共有十二個宮位，包括子女、福德、姻緣、健康、福德、錢財等，由於斗數本身是出自道家，背有包含了太極、陰陽，如果有些星耀在某個宮位旺時，相對上有些星在其他宮位就會弱。換言之，如果一個人在好運時，即使有些範疇會做得不錯的成績，但有些項目表現會卻給比下去，所以大家會見到有些人賺很多錢的時候，會忽略家庭、子女、健康。在此得出一個結論，就是所謂的好運，其實是一個相對的概念。

如將過往的算命的經驗作一總結，我認為行晚運是好過行早運，當你年輕時失運，就算身體差極，體質上仍可支撐得住；即使財運不佳，只要你肯做，兩餐亦可無憂，亦沒有太大的家庭負擔；即使姻緣運不順，也可以跟同輩尋找精神支持，亦可建立不同的嗜好。因此，除非有些人真的跌落一些很差的大運中，而出現很大的人生問題，否則一般人的失運，相對上是較容易捱過去的。

事實上，不論你是一個怎樣的人，一定會經歷生、老、病、死的過程，當失運出現在晚年時，有一點百份百可以肯定是病會隨運而來，由於隨著體質的衰退，年輕時可以輕易應付的病，老年時則未必可以了。事實上，筆者見過不少「少年得志」的人，中年或晚年失運時生活的確不好過。反之人生經過年輕時的歷練，之後行運時處理很多事情都可以得心應手，所以才有「大器晚成」之才。如果你知道有晚運行，應該要感恩。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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