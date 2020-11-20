【國內商機】上海港匯恒隆廣場翻新完成　上半年租賃收入增15%

▲ 恒隆地產（00101）旗下地標商場上海港匯恒隆廣場，近日完成為期三年半的大型資產翻新工程。（恒隆地產提供）

有香港企業北上發展，尋求國內商機。恒隆地產（00101）旗下地標商場上海港匯恒隆廣場，近日完成為期三年半的大型資產翻新工程，以確立其高端商場路綫，場內進駐多個國際奢華時尚品牌。

恒隆上海商場租賃收入增15%

截至本年6月30日的2020年中期業績報告顯示，雖然商場仍進行最後階段翻新工程，但其租賃收入已較去年上升15%，達至人民幣4.53億元。故該企認為，反映升級改造工程能帶來商業效益。

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恒隆集團董事長陳啟宗表示，今年是恒隆集團成立60周年，該項目為其於中國第一個綜合商業項目，見證過去近30年上海市提升的同時，亦見證中國奢侈品市場的增長，令是次升級更具意義。

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該商場翻新後，有多個國際奢華時尚品牌，包括Bottega Veneta、Cartier、Gucci、Louis Vuitton、Tiffany、Van Cleef & Arpels等。並且有近400家特色專賣店，涵蓋高端名品、輕奢精品、精緻美妝、潮流樂活等多個消費領域，並將繼續為消費者提供一站式服務，以滿足顧客需要。

責任編輯：馬意文

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