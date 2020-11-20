  • 27°C
香港時間 : 20201120日 (五) 10:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國內商機】上海港匯恒隆廣場翻新完成　上半年租賃收入增15%

商業 10:00 2020/11/20

分享：

恒隆地產（00101）旗下地標商場上海港匯恒隆廣場，近日完成為期三年半的大型資產翻新工程。（恒隆地產提供）

有香港企業北上發展，尋求國內商機。恒隆地產（00101）旗下地標商場上海港匯恒隆廣場，近日完成為期三年半的大型資產翻新工程，以確立其高端商場路綫，場內進駐多個國際奢華時尚品牌。

恒隆上海商場租賃收入增15%
截至本年6月30日的2020年中期業績報告顯示，雖然商場仍進行最後階段翻新工程，但其租賃收入已較去年上升15%，達至人民幣4.53億元。故該企認為，反映升級改造工程能帶來商業效益。

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【加薪無望？】調查：香港僱員今年年薪加幅減少　平均薪酬增長2.1%

恒隆集團董事長陳啟宗表示，今年是恒隆集團成立60周年，該項目為其於中國第一個綜合商業項目，見證過去近30年上海市提升的同時，亦見證中國奢侈品市場的增長，令是次升級更具意義。

【番薯經濟】日本番薯出口10年升10倍　番薯變甜品　港人功不可沒？

該商場翻新後，有多個國際奢華時尚品牌，包括Bottega Veneta、Cartier、Gucci、Louis Vuitton、Tiffany、Van Cleef & Arpels等。並且有近400家特色專賣店，涵蓋高端名品、輕奢精品、精緻美妝、潮流樂活等多個消費領域，並將繼續為消費者提供一站式服務，以滿足顧客需要。

責任編輯：馬意文

責任編輯：馬意文

相關文章

【商場活動】新港城中心設盞鬼展覽　Sanrio卡通融入名畫及藝術品（組圖）
2020/11/09
【商場活動】新港城中心設盞鬼展覽　Sanrio卡通融入名畫及藝術品（組圖）
【聖誕節】「ZiiZiiJaJa」登陸民坊3大商場　與動物AR同遊森林兼合照
2020/11/09
【聖誕節】「ZiiZiiJaJa」登陸民坊3大商場　與動物AR同遊森林兼合照
【商場優惠】北角匯一周生意增近2成　將辦一周年感謝祭繼續吸客
2020/11/15
【商場優惠】北角匯一周生意增近2成　將辦一周年感謝祭繼續吸客
【聖誕節】港鐵3商場推聖誕優惠　指定信用卡消費最高送300元
2020/11/16
【聖誕節】港鐵3商場推聖誕優惠　指定信用卡消費最高送300元
商場 恒隆地產（00101） 香港 中國 上海 LOUIS VUITTON GUCCI 品牌 服務 恒隆

下一篇文章

【聖誕節】帝景酒店聖誕住宿連自助晚餐　低至788元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【一田優惠】一田購物優惠日過萬件貨1折起　電視機只售198元
【一田優惠】一田購物優惠日過萬件貨1折起　電視機只售198元
【聖誕節】赤柱廣場辦聖誕海濱市集　11月20日起接受預約登記
【聖誕節】赤柱廣場辦聖誕海濱市集　11月20日起接受預約登記
【迪士尼】港人專享優惠　688元入迪士尼2次
【迪士尼】港人專享優惠　688元入迪士尼2次
【智能迷你倉】香港首個全自動迷你倉落戶荃灣　零人手操作 撳個掣儲物櫃送到面前
【智能迷你倉】香港首個全自動迷你倉落戶荃灣　零人手操作 撳個掣儲物櫃送到面前
【好想去旅行】馬爾代夫酒店推出「無限住宿套餐」　約23萬港元可入住一年
【好想去旅行】馬爾代夫酒店推出「無限住宿套餐」　約23萬港元可入住一年
【品牌有段故】Gap香港全線結業　速食時裝敵不過零售寒冬
【品牌有段故】Gap香港全線結業　速食時裝敵不過零售寒冬