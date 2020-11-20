【聖誕節】帝景酒店聖誕住宿連自助晚餐　低至788元起

▲ 帝景酒店推冬日聖誕住宿計劃12月18日至1月2日，入住1晚兼享雙人自助晚餐，低至788元起。（帝景酒店提供圖片）

聖誕節將至，各大酒店把握聖誕旺季的商機，接連推出優惠。帝景酒店推一系列住宿及飲食優惠，包括冬日聖誕住宿計劃12月18日至1月2日，入住1晚兼享雙人自助晚餐，低至788元起。

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若在12月19、20、24至27日、31日、1月1至2日，入住1晚兼享雙人下午茶自助餐，低至788元起；入住1晚兼享雙人自助午餐，低至888元起。12月31日當晚更有繽紛除夕夜住宿計劃，入住1晚兼享宵夜自助餐，低至1,188元起。

此外，酒店內餐廳帝景軒帶來早鳥優惠，12月4日或之前預訂並全數繳付可享75折；12月11日或之前預訂並全數繳付可享85折。12月24至26日、31日、1月1至2日的自助晚餐成人需要528元，75折後只需396元。

餐廳更以Häagen-Dazs全新冬季口味雪糕為靈感，設計出主題甜品及雪糕，包括紅桑子朱古力橙酒蛋糕、古法朱古力三角蛋糕等。

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責任編輯：朱悅瀅