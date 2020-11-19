【施政報告2020】消息指：政府支援青年到大灣區工作　月薪1.5萬至2萬元

行政長官林鄭月娥將於下周三（25日）公布近一份施政報告，《星島日報》引述消息指，林鄭月娥屆時將宣布「大灣區青年就業計劃」。報道指，計劃將支援數千香港青年到大灣區城市工作，為期一年。職位種類包括科技、金融業等，月薪為每月1.5萬至2萬元，惟細節尚未確定。

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報道指，「大灣區青年就業計畫」將由勞工及福利局牽頭，計劃以配對形式運作，有大型企業已表示有感興趣提供職位，包括騰訊。計劃亦或將有住屋支援，擬按不同級數的工作提供不同比例的資助。

經民聯（19日）亦提出類似建議，倡議「大灣區青年實習計劃」，為青年提供實習崗位、交通及住宿津貼，並邀請內地知名企業合作，如騰訊、阿里巴巴，提供更多實習崗位，又向廣東省及各市政府，爭取短期實習機會。更提議由香港出資、內地供土地方式，建造「香港青年城」

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責任編輯：楊子瑩