  • 25°C
香港時間 : 20201119日 (四) 22:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2020】消息指：政府支援青年到大灣區工作　月薪1.5萬至2萬元

環球政經 20:48 2020/11/19

分享：

行政長官林鄭月娥將於下周三（25日）公布近一份施政報告，《星島日報》引述消息指，林鄭月娥屆時將宣布「大灣區青年就業計劃」。報道指，計劃將支援數千香港青年到大灣區城市工作，為期一年。職位種類包括科技、金融業等，月薪為每月1.5萬至2萬元，惟細節尚未確定。

【絕世筍工】 安「坐」家中 三個月收入高達7.8萬?【下一頁】

【阿里巴巴9988】阿里旗下飛豬旅行 計劃3年內新增150個億元交易額商家【下一頁】

報道指，「大灣區青年就業計畫」將由勞工及福利局牽頭，計劃以配對形式運作，有大型企業已表示有感興趣提供職位，包括騰訊。計劃亦或將有住屋支援，擬按不同級數的工作提供不同比例的資助。

經民聯（19日）亦提出類似建議，倡議「大灣區青年實習計劃」，為青年提供實習崗位、交通及住宿津貼，並邀請內地知名企業合作，如騰訊、阿里巴巴，提供更多實習崗位，又向廣東省及各市政府，爭取短期實習機會。更提議由香港出資、內地供土地方式，建造「香港青年城」

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

就業 林鄭月娥 施政報告 大灣區 廣東省 香港

上一篇文章

【一起酒過的日子@iM網欄】視像品酒 試唔試得過？

下一篇文章

2間上市公司涉僞造交易 警方拘8名男女
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【示範單位】油塘蔚藍東岸登場　發展商：不起劏房、納米房
【示範單位】油塘蔚藍東岸登場　發展商：不起劏房、納米房
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！