【2021展望】東方匯理資管：仍有不少置閒資金等候入場　大市仍有動力再升

▲ 東方匯理資產管理預期，疫苗要到明年下半年才面世，全球經濟需要數年才能回軌正軌。

環球疫情反覆，但無阻環球股市上揚。東方匯理資產管理環球研究部主管Monica Defend預期，環球各國經濟復甦速度各異，當中亞洲區復甦速度最快，預期疫苗要到明年下半年才面世，全球經濟需要數年才能回軌正軌。

新加坡投資主管David Poh指，看好明年股市前景，特別是北亞地區，偏好新科技、電動車、再生能源行業，也看好互聯網平台及電子商貿，看淡受到貸款需求疲弱及息差收窄打擊的金融行業。

大摩薦9隻具競爭優勢港股，詳見【下一頁】

他續稱，現時仍有不少閒置資產仍在等候機會，伺機入場，只要疫苗有效、中美緊張關係緩和及企業盈利持續改善，相信大市仍有進一步上升空間。

東方匯理資管新興市場宏觀經濟策略師Claire Huang指，拜登上場後，預期中美緊張關係會紓緩，而中國的「雙循環」政策側重於自給自足，預期會利好相關科技供應商。

相關文章：【2021】大摩調高港股至「增持」明年看28700 薦2021年九大投資策略

相關文章：【濠賭股】中金看好四大濠賭股 旅遊限制放寬助業務重上正軌

編輯：陳韻妍