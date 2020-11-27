【Starlight Dance Club】跳舞群組變「超級傳播鏈」　中環多棟商廈曾有確診者到訪（附大廈名單）

▲ Starlight Dance Club或爆發組感染。

香港疫情反彈，灣仔道舞蹈會所Starlight Dance Club群組多人感染，並涉及上市公司高層。近日亦有多位染疫者曾到訪中環各大廈、商場。其中，中環置地廣場的多棟商廈都有確診者到訪，遍布約克大廈、告羅士打大廈及公爵大廈，在中環的打工仔頓時成為疫情的高危一族。

作為「超級傳播鏈」的Starlight Dance Club群組，其中一宗確診個案患者，據悉為建生國際 （00224） 主席吳汪靜宜。Starlight Dance Club群組的患者曾到過中環多處地點。根據衛生署公布最新的確診者行蹤，追蹤確診患者到訪的中西區商場、商業大廈、食肆等。

據網上流傳消息，香港置地宣布在約克大廈19樓、告羅士打大廈42樓，以及公爵大廈37樓均有人確診染上新冠肺炎，並籲在附近的公眾要小心，如非必要應避免到置地附近。

以下為衞生防護中心公布確診者曾經到訪的中環商場/商廈名單。

置地廣場 21/11/2020

- 告羅士打大廈 24/11/2020

- 約克大廈 24/11/2020

- 公爵大廈 23/11/2020

中國銀行大廈中國會 21/11/2020

美國銀行中心 20/11/2020

萊德商業中心 19/11/2020

遠東發展大廈 20/11/2020

四寶大廈 19/11/2020

上環街市及熟食中心 19/11/2020

香港四季酒店 18/11/2020

多寧大廈 17/11/2020

舊山頂道10號婦女遊樂會 18/11/2020

雲咸街8號 18/11/2020

德輔道西9號8樓 (Heavenly Dance) 18/11/2020

一號廣場 16/11/2020

創業商場 11/11/2020

One-Eight-One Hotel - 壹八壹冰室 11/11/2020

薄扶林道 22-32 號 鴻興茶餐廳 07/11/2020

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編輯︰侯景成