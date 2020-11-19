【Starlight Dance Club】灣仔道舞蹈會所群組多人確診　建生國際主席吳汪靜宜疑染疫

▲ Starlight Dance Club或爆發組感染。

Starlight Dance Club爆染疫群組，並懷疑涉及上市公司高層。衞生防護中心宣布，本港周四（19日）新增12宗新冠肺炎確診個案，其中一宗個案為75歲女商人，疑為建生國際 （00224） 主席吳汪靜宜。據政府資料，該名75歲女患者居於司徒拔道威利閣，辦公室地址於中環擺花街1號廣場，曾到於11月15日下午前往灣仔駱克道舞蹈會所Starlight Dance Club，與吳汪靜宜背景脗合。

吳汪靜宜目前為建生國際主席，亦是德昌電機 （00179） 主席汪穗中的胞姊。據了解，吳汪靜宜本身亦是社交舞愛好者。目前已有5宗初步確診個案涉及Starlight Dance Club，不排除為群組爆發。

建生國際於1970年由吳仲燦創立。1973年於港交所主板上市，集團持有物業包括柏廷坊、中環西洋會所大廈、觀塘建生大廈、銅鑼灣怡和街68號百利保廣場60%權益、西環僑發大廈、中國廣州解放大廈、上海嘉華中心等物業，酒店方面，持有聯營公司都喜天闕有限公司佔10.28%股權，鉑爾曼芭堤雅花園海灘度假村等。吳仲燦過身後，吳汪靜宜於1999年起接任公司主席一職。

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編輯︰侯景成