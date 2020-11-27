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【Starlight Dance Club】一文看清上流社會中招　跳舞群組變「超級傳播鏈」　邱達昌、謝玲玲、吳汪靜宜（附大廈名單）

股市 21:36 2020/11/27

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香港疫情反彈，灣仔道舞蹈會所Starlight Dance Club群組多人感染，並涉及上市公司高層。近日亦有多位染疫者曾到訪中環各大廈、商場。其中，中環置地廣場的多棟商廈都有確診者到訪，遍布約克大廈、告羅士打大廈及公爵大廈，在中環的打工仔頓時成為疫情的高危一族。

吳汪靜宜

作為「超級傳播鏈」的Starlight Dance Club群組，其中一宗確診個案患者，據悉為建生國際 （00224） 主席吳汪靜宜。Starlight Dance Club群組的患者曾到過中環多處地點。根據衛生署公布最新的確診者行蹤，追蹤確診患者到訪的中西區商場、商業大廈、食肆等。

據網上流傳消息，香港置地宣布在約克大廈19樓、告羅士打大廈42樓，以及公爵大廈37樓均有人確診染上新冠肺炎，並籲在附近的公眾要小心，如非必要應避免到置地附近。

以下為衞生防護中心公布確診者曾經到訪的中環商場/商廈名單。

  • 置地廣場    21/11/2020
  • - 告羅士打大廈    24/11/2020
  • - 約克大廈    24/11/2020
  • - 公爵大廈    23/11/2020
  • 中國銀行大廈中國會    21/11/2020
  • 美國銀行中心    20/11/2020
  • 萊德商業中心    19/11/2020
  • 遠東發展大廈    20/11/2020
  • 四寶大廈    19/11/2020
  • 上環街市及熟食中心    19/11/2020
  • 香港四季酒店    18/11/2020
  • 多寧大廈    17/11/2020
  • 舊山頂道10號婦女遊樂會    18/11/2020
  • 雲咸街8號    18/11/2020
  • 德輔道西9號8樓 (Heavenly Dance)    18/11/2020 
  • 一號廣場    16/11/2020
  • 創業商場    11/11/2020
  • One-Eight-One Hotel - 壹八壹冰室    11/11/2020
  • 薄扶林道 22-32 號 鴻興茶餐廳    07/11/2020

邱達昌

遠東 （00035） 主席邱達昌及太太於11月19日晚上在朋友家中進行私人飯局，出席的友人包括謝玲玲女士及余錦基先生。其後邱達昌得知席間有人確診新型肺炎後，立刻按照衞生防護中心的指引，和太太接受新型肺炎檢測和隔離。邱達昌第一次檢測時結果呈陰性，期後再次檢測則呈陽性。

謝玲玲

麗新發展 （00488） 主席林建岳前妻謝玲玲發聲明表示，上周三（18日）得知有參與跳舞群組的朋友確診新冠肺炎，當日即進行檢測，當時結果為陰性，於21日再進行第二次檢測，於翌日確診新冠病毒。謝玲玲表示，現正在醫院接受治療，但沒有任何病徵。

余錦基

汽車會會監余錦基11月25日確診，據悉目前未有病徵，身體狀況良好。

相關文章︰【盈警】建生國際料全年溢利跌92%　酒店聯營公司轉蝕逾2億元

【Tesla】Tesla股價邁向500美元　行政總裁Elon Musk︰我絕對感染了新冠肺炎

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編輯︰侯景成

 

香港股票 酒店 建生國際（00224） 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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