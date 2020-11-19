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2間上市公司涉僞造交易 警方拘8名男女

環球政經 20:27 2020/11/19

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警方商業罪案調查科今日（19日）拘捕8名男女，年齡介乎53至73歲，其中有人為2家上市公司前主席及高層，各人涉嫌串謀偽造多宗交易，誇大其公司於2016年財政年度的資產值，涉案款項約為85億元。

【大行點睇】又一隻紅底股 大和首予呢間第二上市公司102元目標價：【下一頁

據了解，涉及偽造交易的兩間公司為冠軍科技集團（092）及看通集團（1059）。聯交所上市科規則執行部去年已經留意到這兩見公司的異常交易，並於上年12月將案件轉介予警方調查。

【港股追蹤】上市公司趁高沽阿里小米美團 勁賺近7000萬  回報6成好和味：【下一頁

涉嫌串謀偽造帳目的6男2女年齡介乎53至73歲，正被扣留調查，據悉案件還在調查程序當中，警方適時會採取進一步行動。

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責任編輯：翁嘉陽

偽造 罪案 香港股票

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