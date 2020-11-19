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英國擬推「聖誕氣泡」 民眾可舉行家庭聚會共度佳節

環球政經 19:48 2020/11/19

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英國新冠疫情反覆，實施封城措施。英媒引述消息指適逢下月聖誕，政府有意在聖誕節前後數天推行「聖誕氣泡」，容許2至4個家庭舉行聚會共度佳節。

【新冠肺炎】英國首相約翰遜曾與確診者接觸　須再次自我隔離下一頁

綜合多間英國媒體引述消息指，「聖誕氣泡」為期2至5天，將會橫跨平安夜及聖誕節，並容許2至4個家庭舉行聚會，但同時亦強調，有關安排旨在讓民眾趁節日探訪親友，非鼓勵民眾大開派對。

【新冠肺炎】英格蘭再次封城一個月下一頁

首相府早於本周二已經表示，首相約翰遜希望民眾可與家人共度聖誕，但由於當地疫情反覆，目前在探討有關方案的可行性，需視乎12月中旬的實際情況作決定，詳情預料於下月公布。早前有專家顧問曾提議民眾最快明年夏天才舉辦家庭派對，但同時又憂慮全面禁止社交活動，或致大量違規情況。

由於英國不同地區正實施個別的防疫措施，據報有內閣官員已經開始與蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的首席部聯絡，討論有關統一聖誕節防疫措施的安排。蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)周三透露，當地可能跟隨實施「聖誕氣泡」，正與各個地方政府討論，尋求合理方案。

蘇格蘭將於周五，將防疫級別提升至最嚴格第4級，所有非必要商店和食店均需關閉，又禁止民眾舉行室內聚會及離開居住區域，有關措施將維持至下月11日。

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撰文 : 林展鋒

約翰遜 疫情 聖誕節 蘇格蘭 英國

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