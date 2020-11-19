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【新冠疫苗】BioNTech周五申請緊急授權 料疫情於明年年中受控

環球政經 18:57 2020/11/19

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德國生物科技公司BioNTech與輝瑞藥廠共同研發新冠病毒疫苗，較早前公布最終測試結果。BioNTech行政總裁沙欣(Ugur Sahin)表示，將於周五向美國食品及藥物管理局申請緊急授權，若順利通過審批，將隨即分發疫苗，料疫情可於明年年中受控。

【iMoney Cafe】再有疫苗報佳音 聖誕鐘要買滙豐?下一頁

沙欣接受美國有線新聞網絡訪問時表示，與輝瑞藥廠共同研發的新冠病毒疫苗通過臨床試驗，周五會向美國當局申請緊急授權，使用有關新冠病毒疫苗。

【新冠疫苗】Moderna疫苗94.5%有效 有望年底供應2000萬劑予美國下一頁

沙欣預料，緊急授權的申請可於年底前完成審批，屆時可以開始分發疫苗，期望能在明年四至五月，為全球供應幾十億劑疫苗，若果一切順利進行，預料疫情可於明年年中受控。

輝瑞及BioNTech於美國、德國、南非等 150個國家地區進行疫苗第三階段臨床試驗，日前公布結果指疫苗有效率達95%，又指能保護不同年齡層和種族的人，而且無嚴重的安全憂慮。

至於另一款由英國阿斯利康藥廠，聯同牛津大學研發的新冠疫苗，亦在最新一期醫學期刊《刺針》發表中期研究數據，指疫苗在70歲以上人士體內，能產生強大抗體及T細胞，抵抗新冠病毒，但目前未能就疫苗的有效性下定論，預計最後階段臨床試驗結果會在聖誕節前出爐。

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撰文 : 林展鋒

疫苗 疫情 大學 生物科技

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