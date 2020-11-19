【恒隆地產】上海港匯恒隆廣場完成資產優化計劃　擁近400家特色專賣店

▲ 上海港匯恒隆廣場於2000年開業，項目於2017年第二季開展大型分階段資產優化計劃。

恒隆地產 （00101） 旗下上海港匯恒隆廣場完成為期三年半的大型資產優化計劃。恒隆集團董事長陳啟宗表示，今年是恒隆集團成立60周年的重要紀念，集團在內地第一個綜合商業項目就是上海港匯恒隆廣場。「我還記得在1992年12月，我們買了這塊土地，在過去近30年，見證了上海市非常快速的提升，也見證了全中國奢侈品市場的增長。」

陳啟宗長子陳文博任恒隆副董事長，詳見【下一頁】

陳啟宗指，集團對中國的奢侈品市場充滿信心，上海港匯恒隆廣場的改造升級，對恒隆有非常重大的意義。優化後的上海港匯恒隆廣場匯集多個國際奢華時尚品牌，包括Bottega Veneta、Burberry、Cartier等，場內近400家特色專賣店分布於各樓層主題區域內，鞏固高端商場定位。



上海港匯恒隆廣場於2000年開業，項目於2017年第二季開展大型分階段資產優化計劃。截至6月30日止，儘管當時上海港匯恒隆廣場仍在進行最後階段工程，租賃收入按年仍升15%至4.53億元人民幣。

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編輯：陳韻妍