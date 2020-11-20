警拘冠軍科技前主席簡文樂 涉偽造帳目 冠軍科技﹕不影響營運及財務 （第二版）

▲ 簡文樂曾遭聯交所讉責。

商業罪案調查科就涉嫌「串謀偽造帳目」拘捕6男2女，年齡介乎53至73歲。被捕男女包括兩家上市公司前主席及高層，各人涉嫌串謀偽造多宗交易，以誇大其公司於2016年財政年度的資產值，涉案款項約為85億元。

警方表示，香港聯交所上市科規則執行部於去年12月將案件轉介警方調查。在2020年4月27日，聯交所曾公開譴責及批評該2家上市公司的8名前董事（包括3名被捕人士）違反上市規則，導致公司出現巨額減值虧損。

警方未有披露被捕人士身份，惟據聯交所4月27日的聲明，事件應與「阿叻」陳百祥的姐夫簡文樂有關。簡文樂亦是冠軍科技 （00092） 的創辦人，當時因涉及公司會計帳目中「古物撇帳」89億元遭聯交所讉責。

冠軍科技今早（20日）發表聲明，指已被告知有關拘捕事宜，但被捕人士並不包括公司任何現任管理人員，公司辦公室沒有被搜查，營運及財務狀況沒有因拘捕事宜而造成影響。

聯交所指簡文樂嚴重違反上市規則，在購買古物前，未有對產品進行任何專業認證及估值，而且沒有事先徵求冠軍及看通董事會的批准。聯交所同時譴責前執行董事簡堅良、黎日光違反上市規則；同時批評前非執行董事夏淑玲、前獨立非執行董事苗禮、Frank BLEACKLEY、李志華，及看通前獨立非執行董事何慕嫻。

（第二版新增﹕冠軍科技回應）

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編輯︰侯景成