  • 25°C
香港時間 : 20201119日 (四) 21:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐股價】滙豐保險宣布2高層任命　前保誠高層過檔滙豐

股市 19:37 2020/11/19

分享：

滙豐保險香港行政總裁文德華相信，任命將有助繼續擴大所有客戶群的市場份額。

滙豐保險宣布高層人事任命，分別增設兩個新職位，力爭提升市場地位及拓展健康保障業務。其中一名新加盟滙豐保險的高層，為前保誠香港客戶體驗及策略高級總監陳曦。

滙豐保險宣布，委任陳曦為首席健康保障業務總監，以及曾珮珊為首席分銷業務及客戶總監。二人均向滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）匯報。

由保誠香港過檔的陳曦，未來將會負責制定並執行滙豐保險積極的增長及多元化策略，建立其在香港及澳門個人及企業健康保障方案領域的市場領先地位。

本身在滙豐集團任職逾20年的曾珮珊，則負責推動港澳地區所有渠道及業務夥伴的人壽保險銷售及營銷活動。她亦負責制定及落實保險中介人的覆蓋範圍、分銷模式及商品化策略，以鞏固滙豐保險在香港的市場領導地位。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，隨著港人不斷尋求更好的健康和保障方案，及以更便捷的渠道與保險公司互動，歡迎二人履行新職務，推動滙豐保險實踐在香港的發展抱負。他相信，任命將有助繼續擴大所有客戶群的市場份額。

相關文章：

【WFH】滙豐允許香港員工每周最多4日在家工作

【滙豐同業】渣打宣布架構重組後　股價曾彈1%創1個月高（第二版）

 

編輯：趙穎妍

金融機構 保險公司 滙豐控股（00005） 澳門 香港 人壽保險

上一篇文章

長江集團膺公益金最高籌款機構第三名　第21度蟬聯三大最高籌款機構
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

石Sir午市閒談 - 點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
點揀疫苗股 滙豐、鐵塔、國藥、復藥、康希諾及阿里最新部署（立即觀看）
【新股IPO】德琪醫藥6996近23萬人認購　超購近264倍一手中籤率20%（附分配結果）
【新股IPO】德琪醫藥6996近23萬人認購　超購近264倍一手中籤率20%（附分配結果）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）