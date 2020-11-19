【滙豐股價】滙豐保險宣布2高層任命　前保誠高層過檔滙豐

▲ 滙豐保險香港行政總裁文德華相信，任命將有助繼續擴大所有客戶群的市場份額。

滙豐保險宣布高層人事任命，分別增設兩個新職位，力爭提升市場地位及拓展健康保障業務。其中一名新加盟滙豐保險的高層，為前保誠香港客戶體驗及策略高級總監陳曦。

滙豐保險宣布，委任陳曦為首席健康保障業務總監，以及曾珮珊為首席分銷業務及客戶總監。二人均向滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）匯報。

由保誠香港過檔的陳曦，未來將會負責制定並執行滙豐保險積極的增長及多元化策略，建立其在香港及澳門個人及企業健康保障方案領域的市場領先地位。

本身在滙豐集團任職逾20年的曾珮珊，則負責推動港澳地區所有渠道及業務夥伴的人壽保險銷售及營銷活動。她亦負責制定及落實保險中介人的覆蓋範圍、分銷模式及商品化策略，以鞏固滙豐保險在香港的市場領導地位。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，隨著港人不斷尋求更好的健康和保障方案，及以更便捷的渠道與保險公司互動，歡迎二人履行新職務，推動滙豐保險實踐在香港的發展抱負。他相信，任命將有助繼續擴大所有客戶群的市場份額。

相關文章：

【WFH】滙豐允許香港員工每周最多4日在家工作

【滙豐同業】渣打宣布架構重組後 股價曾彈1%創1個月高（第二版）

編輯：趙穎妍