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【番薯經濟】日本番薯出口10年升10倍　番薯變甜品　港人功不可沒？

商業 19:55 2020/11/19

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日本番薯出口正在增加，去年出口量達4,347噸，較10年前增長10倍。

港人喜愛購買海外進口的農產品，超市不乏來自日本、韓國或台灣的農產品。據《日經中文網》報道，日本番薯出口正在增加，去年出口量達4,347噸，較10年前增長10倍。至於今年1月至9月，出口亦按年增加2成，並以出口到香港等亞洲市場佔比最高，達9成以上。

從事種植和出口番薯的日本企業「Kushima AoiFarm」負責人表示，由於在香港和新加坡喜愛將番薯當甜品食，在超市甚為暢銷。他預計於今年8月至明年7月，其番薯出口量達1,265噸，較5年前增約4倍。

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日本茨城縣農業協同組織「JA Namegata Shiosai」甘薯部門負責人高木雅雄稱，當地為日本最大番薯產地，驚人的出口量吸引年輕人入行種番薯，加上有資深農民教授栽種和保存番薯。他預計，今年銷量將首度超過2萬噸。

番薯供不應求　日企夥大學研新品種
然而，日本番薯出口或因病蟲或自然災害等問題導致供不應求。Kushima AoiFarm計劃與當地大學合作，培育較高產量和抵抗病害的新品種，同時再研究種植適合生食的品種，以找尋番薯或產量不足問題。該企希望在5年內得到成果。

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港人多蝸居  更愛吃番薯？
事實上，港人喜愛購買日本的小番薯。據日本電視節目《Live News α》近來就日本小番薯在香港大賣進行調查，發現由於港人住宅是「蝸居」，廚房非常狹窄，偏好購買易於存儲的小番薯。日本小番薯更由在日本國內每公斤賺取100日圓（約7.4港元），出口到香港後變成每公斤賺取約1,400日圓（約103港元），利潤相差約14倍。

責任編輯：馬意文

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