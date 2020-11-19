【貨幣危機】土耳其央行大幅加息近5厘 基準回購利率飆至15%
環球央行紛紛減息放水之際，陷入貨幣貶值危機的土耳其卻不得不反其道而行，將基準利率大幅提高。外電報道，土耳其於央行議息後，決定將基準回購利率由原先10.25厘，大幅上調至15厘。土耳其拉兌每美元為7.6182，升值1%。
土耳其貨幣危機始於2018年，起因是該國經常帳收支赤字及外幣債務龐大，觸發其貨幣大幅貶值。於2018年初土耳其里拉兌每美元為3.7555，意味着在兩年時間內，里拉貶值了一半。
去年7月，埃爾多安開除了不願減息的土耳其央行行長切廷卡亞（Murat Cetinkaya），並由副行長烏伊薩爾（Murat Uysal）接任。埃爾多安當時主張以減息拯救國家經濟。其後，土耳其央行改以沽售美元來穩定匯率，一度使里拉趨於穩定。然而，新冠肺炎疫情爆發後，土耳其里拉再度急劇貶值。
本月初，土耳其總統埃爾多安宣布，撤銷烏伊薩爾的央行行長職務，與此同時，任命土耳其前財長阿巴爾（Naci Agbal ）成為土耳其新任央行行長，並開始試圖拯救崩潰的里拉
此前，土耳其央行一度將隔夜拆息升至逾1000%，以阻止沽空活動。然而，這亦難阻里拉繼續下滑。
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編輯︰侯景成