【人民幣】50億國債下周三出台 專家料不受內地債爆煲影響

▲ 國家財政部擬於下周三在港發行50億元長債，外資專家指，優質債受惠滙息兼收而受捧。

國家財政部擬於下周三（11月25日）在港發行總額50億元（人民幣，下同）國債，包括兩年期涉及35億元，票面息率為2.1厘；以及5年期15億元，息率2.2厘。專家認為，即使眼下面對兩大負面因素驟現，包括︰（1）內地債近日頻爆違約，但深信以國債幾近零風險，境外資金更熱衷追捧優質債，無礙國債的標售反應；（2）再者，快將向機構大戶標售的上述人債，票息只得兩厘多，遠較內地在岸價高見3厘低，但相較同期美債不足0.4厘，在息差優勢下，回報仍甚吸引，遂料可獲超額認購。

票息兩厘多 較美債息差優勢仍大

最近內地企業債屢傳爆煲，綜合內媒及外電指，包括晶片巨頭紫光集團，被視為是內地實現「中國芯」的重要企業之一，且擁有清華大學背景支持；以及華晨汽車與永城煤電等，礙於流動資金緊絀，傳出債務違約的危機，難免令市場掀起對內地企業債的憂慮。

不過，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，市傳個別企債「爆雷或不獲救 」，對內地債券市場的發展未嘗不是好事，反映內地債市朝向更市場化發展，變相淘汰競爭力存疑者，間接防止出現系統性的金融危機；再者，債務違約更能讓內地的信用市場發展更健康。此外，人民幣滙價保持穩中升值，復添息差明顯，故料外資對高質素的國債需求未減。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享說，內地疫後略收水，且因年關將至，令在岸長債的票息持續高企，普遍超逾3厘。反觀財政部擬在境外標售的50億元點心債，僅約兩厘，無疑是低於市場預期。唯其如此，料不減其吸引力，由於全球宏觀的零息環境，歐美再有意加碼放水，相比美國兩年期債息低見0.169厘，但國債有2.1厘；同樣，5年期美債亦只得0.383厘，國債卻有2.2厘，凸顯中美息差近兩厘，所以相信人債有一定捧場客。

星展看人幣 明年底最樂觀見6.2

另方面，人民幣滙價今天急挫逾400點子，在岸價兌美元在亞洲收盤報6.5851，創一周新低。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈拆解，主因是近日市場借「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）概念，令人幣升勢過急，誘發不少獲利盤高沽，因而借勢回調。

王良享仍預計，明年底在岸價最樂觀可見6.2，暫為市面最牛的預估目標價，亦較即期現滙約有5.8%潛在漲幅。外資亦唱好人幣的長遠前景，外電指，摩根大通料人民幣為未來10年漲幅最大的其中一隻外幣。

而財政部新增2022年國債及2025年國債，下周三將通過金管局旗下中央結算系統（CMU）債券投標平台，進行競價投標，結果將於CMU債券報價網站（https://www.cmu.org.hk）公佈。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源