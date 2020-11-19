【阿里巴巴9988】阿里旗下飛豬旅行 計劃3年內新增150個億元交易額商家

阿里巴巴(09988)旗下網上旅遊平台飛豬旅行公布未來願景，計劃在未來三年內新增150位，能於每年貢獻逾億元人民幣交易額的商家，酒旅粉絲會員交易比例增至70%以上，以及把內容引導成交規模增至超越100億元人民幣。阿里今日收報245.2元，跌1.9%。

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內地媒體亦報道，「雙十一」促銷活動提前登場，「飛豬」提供的產品及服務銷情火爆。截至11月初，平台上「雙十一」期間東北目的地熱度大漲300%，滑雪等冰雪游商品預訂量按年漲110%。其中，吉林長白山更為東北旅游翹楚，酒店套餐熱銷64,000件。飛豬指，東北地區今年甚受滑落愛好者所歡迎。

與飛豬旅行同系的阿里雲亦公布，在「雙11」期間實現系統「零死機」，由Apache Flink支持的阿里巴巴實時計算平台，在高峰時期每秒處理的數據流量總數為40億條，較去年大增六成。阿里雲專有的數據庫平台Max Comute，在11月1日至11日的十一天購物節期間，每日處理高達1.7EB數據，規模相當於處理全球約70億人口、每人230張高解像相片。

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