【美股焦點】擊殺拉登功臣Palantir熱炒　索羅斯尋求沽貨兼「割席」

▲ 索羅斯早前發表聲明，基金不同意Palantir的商業操作。

大數據分析公司Palantir（美﹕PLTR）自今年9月在美國上市後，股價在短短兩個月內累升146%，並獲得索羅斯（George Soros）、對冲基金巨頭洛布（Daniel Loeb）入股投資。不過，索羅斯旗下基金公司（Soros Fund Management，SFM）早前發表聲明，稱以後「將不再購買這間公司的股票」，已經賣掉了目前非限售的所有股份，並正尋求全部售出股票。Palantir股價未受消息影響，盤前股價升3.13%。

聲明內容指，索羅斯基金不同意Palantir的商業操作。索羅斯在2012年投資Palantir，當時人們仍不了解在社會使用大數據的負面影響，同時當年對Palantir進行早期投資的投資組合經理，現已不再於SFM工作。

Palantir被外界批評其商業運作模式侵犯私隱

Palantir提供軟件平台給政府及商業客戶，軟件結合數千個資料庫，透過分析與目標人物有關的瑣碎資料及數據，找出當中的關聯性，從而獲取客戶想得到的資訊。Palantir被外界詬病為未來「老大哥」（Big Brother），批評其商業運作模式侵犯私隱。

Palantir公司背景神秘，公司於2003年成立，曾協助美國中情局（CIA）以大數據分析軟件追蹤拉登行蹤，美國國防部、國稅部等政府機構均為其主要客戶。

索羅斯近年對創科應用持保守立場

索羅斯近年來對創新科技應用持較為保守的立場，2018年時，他曾在世界經濟論壇 （World Economic Forum） 警告科技霸權的出現，點名批評Facebook（美﹕FB） 、Google （美﹕GOOGL）等社交媒體令人們注意力愈來愈集中在少數公司手裡，並抨擊兩間公司壟斷市場，令用戶沉迷上癮。

相關文章﹕【美股焦點】焦點新股Palantir周二首掛 估值達220億美元 CIA有份投資

相關文章﹕【美股焦點】Google疑遭美國司法部起訴 涉嫌違反反壟斷法

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚