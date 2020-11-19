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【美國疫情】料感恩節後疫情創新高　紐約公立學校周四起改為網上授課

環球政經 19:33 2020/11/19

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美國紐約疫情持續，該市長白思豪宣布，由周四起再次關閉公立學校，轉為網上授課，料逾百萬學生受影響，同時紐約州州長科莫指國內疫情或於感恩節後創新高，情況令人擔憂。

【新冠疫苗】輝瑞藥廠疫苗90%有效　有望年底前生產5000萬劑：【下一頁

白思豪指，現時市內７天平均的病毒檢測陽性比率逾3%，並已超過警戒線，因此決定於當地星期四停學，改為網上授課。紐約市是美國最大的校區，約110萬名學生，曾在9月份時市內學校陸續復課，但距離不足8個星期，再次宣布停課。

【新冠肺炎】世衛證實總部共65人確診　4人屬同一團隊或涉群組感染：【下一頁

科莫則表示，紐約州疫情於春季時較為嚴重，西紐約地區基本上沒有受到影響，但因當地居民未有親身經歷，因此防疫意識較弱，令情況惡化。他認為大多人誤以為家庭聚會是安全，但事實家人之間存有互相傳染的風險，若人們沒有防疫意識的話，後果將會非常危險，或會在感恩節後疫情出現新高峰；他呼籲民眾在假日期間時刻保持警惕，避免聚會。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 紐約州 紐約 美國 疫情

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