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【聖誕節】海港城斥7位數打造聖誕活動　疫情下加碼優惠吸客消費

商業 19:04 2020/11/19

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海港城表示，今年斥資7位數字打造聖誕裝置及活動，投資比以往多希望吸引市民前來消費。（程志遠攝）

聖誕節是傳統銷售旺季，即使在疫情下，不少商場都悉心佈置吸客。海港城今年斥資7位數打造聖誕裝置及活動，海港城回覆本報查詢時表示，是次投資比以往多，疫情下市道差更需要推廣，讓更多市民知道商場的活動及優惠，吸引前來消費。

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今年商場加碼推出優惠，接近350個商戶參與，優惠券可於所有參與商戶中使用，有別於以往只可用於單一商戶。海港城認為，優惠是最有效直接的方法，相信可以吸引更多人流及生意。

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因應疫情，商場今年舉辦更多線上活動，以往會邀請小朋友在商場外的露天廣場唱歌，但限聚令下為免聚集，改由小朋友拍攝自己的聖誕歌唱或跳舞表演，再於社交媒體上播放。

海港城又指，今年要在慶祝聖誕和防疫措施之間取得平衡，故將露天廣場的大型聖誕裝置，移師到面積更寬敞空曠的海運觀點，估計可容納200人，以便分散人流。市民將以4人一組或當時限聚人數入場，亦須於網上免費預約登記參觀，以便控制入場人數，避免出現人流聚集的情況。

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記者：朱悅瀅

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