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【涼風有信Vincent@iM網欄】拜登上任後，對華立場將會怎樣？ 八字看他與習主席的關係

名人薈萃 19:32 2020/11/19

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各位讀者好！這一星期立冬節氣過得尚算平靜吧？香港疫情未算嚴重，但外國就已經率先爆到七彩。術數顯示，到了下月，全球蔓延的情況將會更為嚴峻！希望香港能夠在極亂中保有平安。

講開平安，的確是種福氣。三天前油麻地發生的七死火災意外，已說明了人生無常的道理。筆者希望在此作一小呼籲，如果有讀者希望捐助死者家屬，可以把捐款以支票形式送到仁濟醫院董事局，並註明捐給「油麻地火災死者家庭亅。本院的「緊急援助基金」會代為安排。功德無量。

回說美國。敗選的總統特朗普，不認不認還須認，現在全世界的風向都在看即將上任的新總統拜登，將會如何處理美國這個爛攤子。而他的對華政策，又會怎樣？

在這裡我不打算寫得太政治化，說什麼誰上任都一樣，會對華立場強硬。

我單純將拜登，以及我國習主席的八字放在一起看。

答案是，他們絕對會成為好朋友！

因為拜登的八字屬「水強火弱亅，寒天歷練下的小丁火。反之習主席的八字則是「火強水弱亅，尊貴的化火格，科技大國元首。兩人八字皆極顯赫，配合得天衣無縫，天生註定是好友。

相比特朗普八字屬純火土格，實是習主席的命中剋星。難怪特朗普上任以來，中美兩國完全不能合作，仲要搞至紛爭不斷。

期望拜登這名「好友」上任後，能夠促成兩國的合作，帶領全球一齊面對疫情及經濟衰退的挑戰。

好啦，相信有不少讀者都期待我今集講新任美國副總統賀錦麗。

賀錦麗生於甲辰年，戌月。跟中國首富馬雲同年同月出生。可見這個月份專出猛人。

她八字屬壬水，天干雙甲食神，辦事能力超卓。五十多歲大運走入「戊辰亅，食神制煞，位極人臣，登上副總統之位。她的八字亦是拜登的福星，以兩組「傷官配印」(甲辰，甲戌) 拱照屬丁火的拜登，保佑他順利勝出選戰。這是命中註定的緣分。

至於這位美國史上首任女副總統，會否一如坊間的預測，成為美國首位女總統？

關鍵，就在她出世的時辰。

在這裏先賣個關子，下回分解。

祝大家繼續身體健康，平安是福！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

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