【絕世筍工】 安「坐」家中 三個月收入高達7.8萬?

提到絕世筍工，不少人會聯想到澳洲早前聘請的大堡礁觀察員工作。但是工作要日曬雨淋，未必每個人都適合。早前美國一間公司進行公開招聘，每日只需安「坐」家中，就有高達7.8萬港元收入，究竟這份筍工是甚麼?

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美國一間研發智能馬桶的公司，於七月公開招聘「糞便副總裁」（VP of Fecal Matters），應徵者需具備「強勁的排便控制能力及技巧」，並對布里斯托大便分類法（Bristol Stool Scale）有基本認識，並能通過觀察糞便形狀及特質分析身體狀況。

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而工作為其3個月，內容則包括測試公司的產品，記錄並研究自己每日的排便習慣，並製作影片上傳至社交網站。一旦獲聘，除了可以獲得7.8萬港元薪金，公司還會派專人到府上安裝馬桶，省卻交通費和時間。

有關招聘廣告自推出以來反應熱烈。公司表示，在發放廣告後數星期，收到超過1000個應徵申請。最後由擁有大眾媒體學位，曾任記者、演員和主持人的女生Lauren Fluker，以浮誇演技及特別的拍攝角度，成功突圍獲聘。她其後亦上載其應徵片段至社交媒體，獲網民大讚。

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