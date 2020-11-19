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【新冠肺炎】本港新增12宗確診2宗源頭不明　逾20宗初步確診疫情或現大反彈

環球政經 19:18 2020/11/19

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本港新冠肺炎疫情反覆，今日（19日）新增12宗確診個案，其中4宗屬本地感染個案，有2宗屬感染源頭不明。衞生防護中心總監黃加慶出席疫情記者會時表示，目前情況令人擔心，疫情或急速大反彈。

【新冠肺炎】法國確診數破200萬宗　感染人數成歐洲最高【下一頁】

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其中一宗本地感染源頭不明個案為一名65歲退休人士，與家人居於大角咀浪澄灣2座，她在本月10至13日先後與5名朋友食飯。14日開始感到不適，16日求醫後在翌日交還樣本後確診。

另一宗個案涉及一名75歲女商人，居於司徒拔道威利閣，在中環擺花街1號廣場上班，她於11月16日出現咳嗽的情況，翌日到養和醫院求醫後確診。她在本月14日下午3至5時，到過灣仔駱克道的Starlight Dance Club，上址現有最少5宗初步陽性個案，懷疑出現群組爆發。同一舞蹈室有兩名導師到過上環另一間舞蹈室HeavenlyDance教跳舞。

本港同時錄得逾20宗初步確診個案，大部分屬於本地個案，來自不同地區，不同的社會層面。當中包括一名27歲紮鐵工人，他於11月7日曾與幾位朋友到Olympia Hong Kong Hotel 舉行生日派對。

黃加慶指，若初步確診個案屬於不明源頭，證明社區仍有傳播鏈，擔心疫情急速大反彈。他提醒市民要注意，減少非必要的外出以及保持社交距離，避免疫情達不可收拾的地步。

 

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責任編輯：楊子瑩

衞生防護中心 黃加慶 疫情 新冠肺炎 咳嗽 新冠肺炎疫情

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