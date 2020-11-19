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美國星巴克逆市加薪 下月起前線員工薪酬至少加10%

環球政經 17:32 2020/11/19

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新冠疫情肆虐全球，多個行業包括飲食業大受打擊。但是全球最大咖啡連鎖店集團星巴克偏偏逆市而行，日前發表內部通知，下月起將提高美國星巴克前線服務員的薪金至少10%。

【意外之財】遇無理客不肯戴口罩　被羞辱星巴克員工意外獲70萬貼士下一頁

根據 Business Insider從美國星巴克獲得的內部通知，由下月14日起，於本年9月24日前獲聘的美國星巴克咖啡師、值班主管和咖啡店服務員，均獲加薪最少10%; 若該員工已在公司連續服務三年，其工資將獲提高最少11％; 為挽留人才，所有起薪點也會調高至少5％。

【拜登勝選】支援快將破產州份 拜登望共和黨人通過增撥援助方案 下一頁

美國星巴克發言人Reggie Borges回應查詢時確認有關加薪安排，表示星巴克在過去50年是員工福利的領導者，本次薪金提升能確保員工福祉，亦是公司史上最重要的投資之一。他預告公司將不斷重組和發展業務，希望在薪酬方面進行更有意義的投資。

雖然有不少星巴克員工對這次加薪表示歡迎，但有部分員工並未滿足於新的薪酬，認為經調整的薪金，應看齊全國正爭取要求的最低工資調15美元。

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撰文 : 林展鋒

美國 最低工資 星巴克 疫情 員工福利

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