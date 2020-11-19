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【本港薪酬】調查機構：本港明年實質薪酬升幅為亞太區最低　低新加坡逾2個百分點

Hot Talk 18:39 2020/11/19

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機構調查指，今年本港僱員平均薪酬增長為2.1%，其中40%凍薪。

疫情衝擊本港經濟，裁員、減薪消息不斷，國泰航空（00293）早前便大規模裁員，導致本港失業率颷升。調整機構ECA International預期，由於疫情對經濟造成破壞性影響，明年本港實質薪酬增長相對較低，料撇除通脹率2.4%後，2021年實質薪酬增長為0.6%，為亞太區中最低。

消息指，政府將支援青年到大灣區工作，詳見【下一頁】

該機構調查指，今年本港僱員平均薪酬增長為2.1%，其中40%凍薪，但企業對經濟復甦仍充滿希望，預料香港2021年薪酬將增長3.0%，惟25%僱員料繼續凍薪。

中國方面，中國僱員2021年薪酬料增長5.0%，較今年的3.8%為高。扣除通脹後，明年中國僱員的實際收入將增長2.3%。

經濟師料本港失業率年底升至6.7%，詳見【下一頁】

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，社會事件及疫情無疑本港經濟造成影響，香港今年薪酬增長降低不足為奇，預測2021年薪酬增長將反彈至3.0%，證明僱主對明年的復甦前景持謹慎樂觀的態度，但薪酬增幅仍然低於2019年水平，因此任何復甦可能都會是逐步出現。

ECA今年的「薪酬趨勢調查報告」以68個國家和地區的數據為依歸，為本地僱員分析現時及預期的薪酬增長。

相關文章：【航空告急】香港快運HK Express機師及機艙服務員減薪一至四成 管理層劃一減15%

 

編輯：陳韻妍

裁員 疫情 國泰航空（00293） 新加坡 香港 亞太

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