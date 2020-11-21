【股樓投資】疫情受控 商舖租金回升

過去一個星期，多項好消息同時出現，是時候對樓市，特別是商業物業市場抱更佳的憧憬。這些好消息包括美國輝瑞製藥（PFE）宣布他們研發的新冠肺炎疫苗臨床第三期試驗取得良好的結果，90%參與者無不良反應。

與此同時，新加坡與香港的旅遊氣泡安排正式敲定。本月22日首班機成行，200個機位已全滿，據說之後的一個月，特別是聖誕期間，機位亦多已滿座，還有，香港特區政府正在加緊與內地商討健康碼的互相認可，準備開放邊境，讓居內地的港人免隔離進入香港。

股票市場已因應這些好消息而馬上做出反應，以旅客為目標的商業大樓業主九龍倉置業（01997）股價急升，澳門賭業股全升，以本地業務為主的保險股如友邦（01299）、宏利（00945）也升，連醫療美容股醫思醫療（02138）也升，因為上述企業的顧客多來自內地。九倉置業是收租股，主要物業是海港城與時代廣場。股價急升意味着投資者認為商業物業，特別是商舖的租金可以止跌回升。



此外，目前市場也傳出特區政府可能部分放寬商業物業的「辣招稅」，取消商業物業的雙倍印花稅，使商業物業租金下跌，不少業主可能無力還錢給銀行而急着賣物業。但是，雙倍印花稅使到買家的總購買成本增加而不利買賣，這使到成交價更進一步下跌，動搖香港的經濟，穩定基礎。目前市場出現這項傳聞作實的機會相當大，這又是另一項對商業物業價格有利的事。

當然，從疫苗出現到全球疫情受控，還得等待很長的日子。因為世界上有許多窮國，這些窮國根本沒錢購買疫苗。這也就是說，窮國難以控制疫情，窮國無法控制疫情的結果是全世界仍無法全面開放邊境，唯一能做的只是兩個國家或地區互相開放或單方開放。因此，全世界要恢復到疫前的情況相信還得等一段相當長的日子，要等到窮國疫情全面受控之後，才有餘力協助窮國。

當前對香港而言，疫苗的重要性可能還比不上內地邊境開放。目前內地疫情基本上已受控，香港在相當程度上也已受控，現在至少能單方面開放，即只要是有檢測證明，就可從內地免隔離入港。目前已有多個國家單方面允許內地居民免隔離進入該國。當然，這些人回到內地還需隔離，但隔離地是自己的國家，也比較方便。

好消息來了，股市先炒起，而物業買賣價格的改變會比較慢，除了外在因素之外，業主個人的財力背景也影響售價。

原文刊於682期《iMoney Wealth》置業安居。

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