蘋果電池門事件進行第二次和解　將再支付逾8億元

▲ 近日Apple與美國34個州份進行第二次和解，或需要為電池門事件再支付1.13億美元（約8.76億港元）。

蘋果（Apple）早於2017年爆發「電池門」事件，其後該公司在本年3月份，與消費者達成協議，同意支付5億美元（約39億港元）達成和解。但最近事件又有新進展，近日Apple與美國34個州份進行第二次和解，或需要再支付1.13億美元（約8.76億港元）。

據外媒報道，日前Apple與美國34個州份進行第二次和解，Apple依然否認故意調整舊款iPhone的運行速度，來誘使消費者換購新機，並解釋此舉是為了保護手機，免受到電池老化問題。美國法院認為，蘋果沒有主動在銷售時告知消費者，是屬於刻意隱瞞行為。Apple需要向法院支付1.13億美元（約8.76億港元）的和解費用。

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亞利桑那州總檢察官Mark Brnovich在聲明中表示，大型科技公司必須停止操縱消費者，並有責任向其告知產品的真相。如果該科技公司向消費者隱瞞真相，則需要承擔有關法律責任。

責任編輯：李寶如