【股樓投資】撤辣的藝術

剛過去的周二（10日）早上，還未開工已收到物業代理通知，話政府即將會撤銷工商物業稅辣招，即是將印花稅降至正常的4.25%。筆者問他如何得知，答案是一個了解政府內部運作的人，我話如果當日上午政府能公布就最好，否則工商物業交易將會冰封。代理不相信，認為撤辣是一個好消息，怎會將工商物業交易冰封。我說如果去一間名店，見到明天大減價，現在會不會以正價買，怎樣都會等到大減價才買。

周四（12日）凌晨寫這篇文章時，政府仍未宣布撤辣，我問通知我的物業代理，佢話可能走漏了風聲，所以政府暫時不撤，但不用太久就會撤。物業代理解釋，其實是同他的荷包作對，我都費事教精佢。如果政府不撤辣，消息又不澄清，工商物業成交一直會冰封，因為打算買樓的人會等一會，如果買樓之後就撤辣，豈不是要多付4.25%，打算賣樓的人亦不會心急，因為在撤辣之後，買家可以慳4.25%，或者不介意多付2%樓價，更如況撤辣之後，對樓市多少都會有利好作用，業主點解要心急賣樓？

其實，撤辣有撤辣的藝術，在工商物業方面，就要兇狠一些，話撤就撤，不可以走漏風聲，否則就會出現預告大減價後果。至於私人住宅方面，撤辣就要預先張揚，現在住宅方面辣招對首次置業者是沒有影響，社會上仍然有很多有能力的人未有置業，如果失驚無神撤辣，那些還未有樓的人很難與有幾個單位的人競爭，有排都無機會買樓，又會鬧爆政府撤辣。

所以，政府如果要撤辣，一定要預早通知，3個月又好，半年、一年又好，好讓那一批未有住宅單位的人的起心肝去買樓，所以，撤辣是要有藝術，如果做得唔好，效果會適得其反。

原文刊於682期《iMoney Wealth》鑑古知今。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機