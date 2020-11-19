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【小米股價】小米雷軍：大家對小米有三大誤解 「小米處全球競爭最激烈領域」

當炒股 18:18 2020/11/19

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雷軍在內地亞布力論壇發表演講，澄清市場對小米三個誤解。

小米 （01810） 創辦人、董事長雷軍在內地亞布力論壇發表演講，稱小米創立10年，不少人依然對小米有很多誤解，包括認為小米產品都是中低端、小米產品全部是代工、小米沒技術等。雷軍表示，希望澄清這些誤解，冀未來10年小米能夠真正提高國貨的口碑和印象，全面提升國貨的品質和設計。小米今日急升5%，收報25.2元，成交50億元。

「小米產品都是中低端」

雷軍表示，10年前創立小米就希望用提高商業效率、性價比來幫助國貨改進產品、設計，「結果乾了10年以後，大家還覺得小米做的是中低端，這點讓我挺鬱悶的。」

雷軍又指，小米產品只有在貴的產品中立住，大家才能真正認可小米為國貨做出的努力，今年初小米「旗幟鮮明地開始做高端手機」，目前已發布兩代高端手機，最貴的小米10至尊紀念版售價6999元人民幣，也是今年賣得最好的手機之一。

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「小米產品全是代工的」

針對小米產品全部是代工的講法，雷軍表示，三年前下決心植根製造業，今年初交付了一個實驗室，是目前國內最高端的智能手機生產線，除了上下料外，是完全無人的「黑燈工廠」，效率比最先進工廠高出25%，建立這個工廠主要為提高小米對製造的理解，幫助代工廠進一步提升效率。

雷軍又稱，該實驗室除了貼片機外，所有設備均為小米自研或是小米投資的公司自研的，為了做這間工廠，小米在3年時間投資了110家做智能裝備的公司，下一步將建設真正的工廠，規劃做成100%的無人工廠，預計能夠提效100%。

小米Redmi Note系列全球銷量突破1.4億台，更多詳情請按【下一頁】

「小米沒技術」

小米到底有沒有技術？雷軍表示這個問題很難直接回答，但小米2019年營收達到2058億元，最新在《財富》世界500強中排名第422位。「小米處在全球競爭最為激烈的領域，有蘋果、三星、華為，要想獲得這樣的成長，必須有技術作為立足之本。」

雷軍舉例稱，在全球最權威第三方評測機構DXOMark的榜單裏，小米今年年初登頂，霸榜時間是125，換句話說，在全球手機的拍照功能方面，小米手機今年有三分之一的時間位列世界第一。

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編輯：陳健婷

香港股票 小米集團－W（01810） 雷軍 智能手機

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