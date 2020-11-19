【數碼化轉型】報告：製造業疫下加速數碼化轉型　預計智能製造投資上升

▲ 有報告指出，新冠疫情影響和盈利性目標仍是製造業最受關注的兩大問題。(法新社圖片)

新冠肺炎疫情導致行業面臨持續顛覆，進一步迫使製造業加速推進數碼化轉型，以提升企業未來競爭力。德勤聯合製造業生產力與創新聯盟（MAPI）共同發布最新報告，指出疫情影響和盈利性目標，仍是製造業最關注的兩大問題。

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報告顯示，逾七成受訪製造業領導者較關注或極為關注疫情對業務運營、供求關係以及盈利能力產生的持續影響。面對危機，62%的受訪者承諾將會繼續或加快推進相關投資，同時表示其企業正在加大智能工廠投資力度，預算較去年平均增長20%。

報告也發現，積極拓展外部關係、有針對性地與供應商及服務提供者建立合作的製造企業，總體上較其他企業表現更優秀，同時其數碼化轉型亦在加速推進。88%的受訪製造企業認同，與外部合作夥伴、供應商和其他企業合作，是充分實現自身智能製造和數碼化目標的重要一環。

另外，以生態系統為中心的製造企業，其數碼化成熟度的發展和新產品與服務交付的效率，亦達到其他企業的兩倍，同時成功推動了31%的專案實現投產，而仍舊以內部運營為中心的企業僅為15%。

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責任編輯：蘇穎琪