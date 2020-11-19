  • 25°C
香港時間 : 20201119日 (四) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼化轉型】報告：製造業疫下加速數碼化轉型　預計智能製造投資上升

商業 18:21 2020/11/19

分享：

有報告指出，新冠疫情影響和盈利性目標仍是製造業最受關注的兩大問題。(法新社圖片)

新冠肺炎疫情導致行業面臨持續顛覆，進一步迫使製造業加速推進數碼化轉型，以提升企業未來競爭力。德勤聯合製造業生產力與創新聯盟（MAPI）共同發布最新報告，指出疫情影響和盈利性目標，仍是製造業最關注的兩大問題。

【疫市營商】疫情促數碼轉型　廣告營銷公司活用科技保業務

報告顯示，逾七成受訪製造業領導者較關注或極為關注疫情對業務運營、供求關係以及盈利能力產生的持續影響。面對危機，62%的受訪者承諾將會繼續或加快推進相關投資，同時表示其企業正在加大智能工廠投資力度，預算較去年平均增長20%。

報告也發現，積極拓展外部關係、有針對性地與供應商及服務提供者建立合作的製造企業，總體上較其他企業表現更優秀，同時其數碼化轉型亦在加速推進。88%的受訪製造企業認同，與外部合作夥伴、供應商和其他企業合作，是充分實現自身智能製造和數碼化目標的重要一環。

另外，以生態系統為中心的製造企業，其數碼化成熟度的發展和新產品與服務交付的效率，亦達到其他企業的兩倍，同時成功推動了31%的專案實現投產，而仍舊以內部運營為中心的企業僅為15%。

【數碼轉型】銀行家投向FinTech公司　推動創新協作

【新冠肺炎】疫情加劇供應鏈遷出中國　瑞銀：料將制約國內製造業投資

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【疫市營商】Hyatt迎合數碼轉型　協助企業安排視像會議
2020/08/21
【疫市營商】Hyatt迎合數碼轉型　協助企業安排視像會議
【疫市營商】疫情促數碼轉型　廣告營銷公司活用科技保業務
2020/07/07
【疫市營商】疫情促數碼轉型　廣告營銷公司活用科技保業務
【科技人才】疫情加速企業數碼轉型　 港IBM推CLAP-TECH計劃育才　
2020/06/25
【科技人才】疫情加速企業數碼轉型　 港IBM推CLAP-TECH計劃育才　
【疫市營商】疫情長遠影響消費習慣　數碼轉型可救亡？
2020/05/06
【疫市營商】疫情長遠影響消費習慣　數碼轉型可救亡？
疫情 行業 德勤 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【Logitech體驗店】Logitech進駐尖沙咀誠品　預告將有更多實體店開幕

下一篇文章

【智能迷你倉】香港首個全自動迷你倉落戶荃灣　零人手操作 撳個掣儲物櫃送到面前

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【迪士尼】港人專享優惠　688元入迪士尼2次
【迪士尼】港人專享優惠　688元入迪士尼2次
【聖誕節】上水廣場推「聖誕週驚喜優惠」　1折優惠價換購iPhone 12
【聖誕節】上水廣場推「聖誕週驚喜優惠」　1折優惠價換購iPhone 12
【Staycation優惠】Klook推11月Staycation優惠　住宿每人最平300元
【Staycation優惠】Klook推11月Staycation優惠　住宿每人最平300元
【逆市擴展】日本食品商明治中國建雪糕工廠　料産能將增逾2倍
【逆市擴展】日本食品商明治中國建雪糕工廠　料産能將增逾2倍
【一田優惠】一田購物優惠日過萬件貨1折起　電視機只售198元
【一田優惠】一田購物優惠日過萬件貨1折起　電視機只售198元
【品牌有段故】Gap香港全線結業　速食時裝敵不過零售寒冬
【品牌有段故】Gap香港全線結業　速食時裝敵不過零售寒冬