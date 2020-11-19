城大興建動物醫學教學農場

▲ 郭校長聯同大學管理層及教職員一起見證動土儀式。

香港城市大學（城大）位於大埔林村的動物醫學教學農場今日（11月19日）進行動土儀式。教學農場備有國際標準的設施，落成後可供教學人員及學生在本港進行相關的教學及研究工作。此外，預計教學農場可於一年後供應高品質的城大牛奶及雪糕。

城大校長郭位教授聯同大學管理層、教職員及獸醫學學士課程的學生，一同見證城大教學農場的動土儀式，為「健康一體化」奠基。「培養身心健康，城大一小步，推動香港發展的進步，」郭校長說。

早於2008年，郭校長已矢志發展香港的動物醫學教育，在美國康奈爾大學前後任校長的全力支持下，於2009年12月簽署合作備忘錄，共推「健康一體化」。城大賽馬會動物醫學及生命科學院除了與康奈爾大學結盟，也透過在全球招聘專家，提升城大動物醫療中心和城大動物醫療檢驗中心的實力，在香港及亞洲區提供服務。

郭校長在動土儀式中，特別感謝大學社群在過去十多年來的支持、團結合作和堅持不懈，令城大得以發展成為區內動物醫學及生命科學的領先大學。

城大今年5月獲得城市規劃委員會批准於大埔林村地皮內興建教學農場。城大會繼續在「健康一體化」的理念下，推動香港成為本地、亞洲，以至全球的動物醫學及生命科學教研領域的領先中心，在公共衞生及動物健康、食物安全及動物福利等方面貢獻社會。

▲ 郭校長感謝大學社群的努力，令城大得以發展為在動物醫學及生命科學領先的大學。

（資料由客戶提供）