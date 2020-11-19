【智能迷你倉】香港首個全自動迷你倉落戶荃灣　零人手操作   撳個掣儲物櫃送到面前 

▲ 智能迷你倉iStorage不用人手操作，由6部機械人搬送儲物櫃。（曾耀輝攝）

港人居住空間狹窄，加上年輕家庭增加，有公司看好迷你倉需求，特別加入智能機械人，於荃灣開設過萬呎的智能全自動迷你倉iStorage。 智能迷你倉不用人手操作，倉內有6部機械人「上班」，隨時為客戶搬運儲物櫃。

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創科企業iStorage在荃灣買入一層工業大廈，並花了1年多開發系統，總投資接近1億；當中有過百萬是用於購入6部搬運機械人。iStorage智能倉的特別之處在於提存期間，完全不用人手操作。

該企開發專屬應用程式，客戶只需提前至少45分鐘預約提存，智能倉內的機械人適時便會調動倉內的儲物櫃。iStorage內有7道連接儲物櫃的玻璃門。用戶只需站於玻璃門前，以QR Code、電話號碼或人面識別完成登入程序，機械人便會自動把儲物櫃送到。

▲ 智能倉內的機械人適時便會按用戶預約及使用頻繁程度，調動倉內儲物櫃的位置。（曾耀輝攝）

智能倉的月費大約750元左右，儲物櫃一律是16平方呎、限重700公斤。該企相信此尺寸儲物櫃可迎合大部分人要求，且可添置層板、鐵通，可以彈性儲放不同物品。由於整個提存過程不需任何人手操作及控制機械人，故系統亦可做到24小時全天候運作。

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不受限於迷你倉消防條例

在營運角度而言，iStorage智能倉由於可達至「人倉分隔」，據該公司企業傳訊及市場推廣總監李佩琪透露，其智能倉不需受限於傳統迷你倉的消防條例，更能用盡每吋空間。該場地共有600個儲物櫃，擺放得非常緊密，仿如棋盤格局。李續指，一般迷你倉的面積使用率僅得40%，但智能倉則可以提升至65%。

▲ iStorage企業傳訊及市場推廣總監李佩琪（左）及資訊科技總監梁家倫（右）。（曾耀輝攝）

整個項目由約20人的研發團體開發，iStorage資訊科技總監梁家倫坦言：「測試時間比開發更長。」他解釋，雖然該6部機械人非自行研發，但購入後亦要再測試與自家系統的接合程度、搬運不同重量的儲物櫃所需的速度及穩定程度等，從而再作調節。

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記者：葉泳珊