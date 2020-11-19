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【莎莎業績】莎莎：料下半財年業績較上半年佳　冀遊客區店舖減租至少6成

股市 17:58 2020/11/19

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圖左起為莎莎首席財務總監陸楷、副主席郭羅桂珍，及主席及行政總裁郭少明。

莎莎 （00178） 在香港有待續租的店舖中，有12間位於遊客區，7間位於民生區。莎莎主席及行政總裁郭少明表示，上半財年續租店舖平均減幅約34%，遊客區的減幅更接近一半，由於預期香港未來數月，甚至過年後才會通關，下半年度「傾租」會審慎，希望可在遊客區爭取60%至70%的減幅。

莎莎半年度虧損逾2億不派息，詳情看【下一頁】

莎莎下半年度將會繼續關閉港澳店舖，郭少明表示，接近零遊客的情況下，現有店舖量數過多，雖然民生區店舖仍錄盈利，但遊客區成重災區，租金難以負荷，「未來一定要積極要積極關閉貴租的店舖，才可改善成本及收入」。

最差時間已過　首要目標回復收支平衡

本港疫情反覆，郭少明指，過年後香港邊境可通關已經好開心，料對零售商幫助大。他又指，澳門生意已由最低點大覆反彈，預期聖誕節及過年期間各賭場均會推出優惠吸客，人流可進一步恢復，另一邊廂，香港消費者「已悶左好耐」，料在聖誕期間會出來消費。他續指，下半財年也會加快引入更多新產品，對餘下財年的表現相對樂觀，相信下半年度業績會較上半年佳。

他認為，最差時間大致已過，但仍視乎疫情發展，若疫苗面世，料可提振市場信心，業務恢復可提速，目前首要目標為生意回復收支平衡，又希望未來電商業務的營業額佔比可維持15%或以上。

內地今財年料開最多10間店

內地疫情受控，市道逐步回復正常，10至11月15日止零售銷售回回升23.9%。郭少明相信，內地為新的增長動力，會把握時機擴充，加上集團亦具備能力，將會重點發展華南及華北地區。他預期，今財年底增設6至10間分店。

問及有否需要進行大減價，郭少明指「仲有需要就好弊」，由於上半年度減少逾6億元的存貨量，目前存貨壓力不大。另外，防疫用品成為零售商不少熱銷的商品，他指，口罩等有市場，現時市場追求款式時尚的口罩。

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編輯：袁諾曦

香港股票 莎莎國際（00178） 郭少明

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