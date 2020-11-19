【銀色債券】銀債爆搶客戰　券商擬派錢送股推孖展

▲ 4券商擬為銀債提供優惠，包括派錢送股及免息借貸等，較銀行只是豁免費用慷慨。

俗稱「長者iBond 」的銀色債券雖於12月1日才正式開賣，但券商已瞄準這個涉資100億元的銀債商機，暫有4間經紀行率先表態，包括耀才證券 （01428） 、輝立證券、一通證券及致富證券，計劃向銀債提供額外着數優惠，例如派錢及送股、以至可借錢免息免按抽銀債等，較銀行只是豁免基本費用為慷慨。

專家認為，銀債爆搶客戰，皆因今年的「包底息」由3厘驟增至3.5厘，令不少只能承受低風險的耆英，深感興趣有意落重注認購，預計政府將銀債發行規模由百億元加碼至150億元，满足捧場客所需。

銀行券商均為銀債提供優惠，詳見【下一頁】

輝立研罕有為銀色債券提供孖展

耀才證券、一通及致富不約而同表示，礙於銀債不設二手市場，故暫無意像iBond （04239） 般提供孖展認購優惠。然而，輝立卻力排眾議，因應銀絲族的需求，擬罕有為銀債提供孖展融資服務。

致富證券董事暨證券部主管郭家安說，擬為銀債打「七免牌」，豁免多項基本收費，包括︰認購手續費、託管費、代收利息費、存入費、到期贖回費、提早贖回手續費及轉出費。再者，合資格的新舊客戶皆有迎新獎賞，例如︰新客成功開立帳戶，即有機可獲50元超市現金券；現有客戶成功推薦一位親朋戚友開戶，亦獲相同禮遇。

銀債個人最多分配100手，詳見【下一頁】

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，有意為銀債的合資格新開戶者，送20股盈富基金 （02800） 及10股滙豐 （00005） 。

一通證券行政總裁宓光輝表示，暫擬為銀債提供「六免」，包括︰認購手續費、託管費、代收利息費、存倉費、到期贖回費及提早贖回手續費。

多家銀行推「七免」優惠

不過，上述4行皆強調，具體詳情仍待銀債正式發售才落實。現時一眾大小銀行已為銀債提供優惠，如中銀香港 （02388） 、花旗及恒生 （00011） 及大新 （02356） 等齊打「七免牌」，星展則為「五免」。宓光輝補充，即使第7批iBond首掛價格創歷來最低，但絕不妨礙「老友記」對銀債的興趣，畢竟保證年息3.5厘，遠高於港元定期存款。現時1年期的「高息王」，乍現0.85厘的今年新低，由集友提供。

而最新加入銀債戰場是上商，今天（11月19日）公布「七免」，豁免︰認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費及到期贖回費。

至於iBond的銀行場外交易（OTC）第4天報價，仍穩守約103元。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉剛回應本報查詢指，該行有為客戶提供iBond買賣價以供參考，今天的價格約103至103.3元，較昨天介乎102.75至103元略高。而本周二則為102.5至103.5元，首日開售（11月16日）的普遍價格介乎103至104元。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源