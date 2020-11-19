【市區新盤戰】 太古星街EIGHT STAR STREET首批招標推售 南昌站匯璽III新一批單位折實680.9萬起

大圍站柏傲莊熱賣，帶動新盤戰一觸即發，最近新盤戰移師到市區盤。其中剛出售太古城中心1座、近5年未有推出住宅項目的太古地產（01972），也於短期內推出旗下位於灣仔星街的單幢盤EIGHT STAR STREET，該盤於周四（19日）上載樓書。



太古地產住宅業務董事杜偉業表示，EIGHT STAR STREET首批單位最快於11月底開始以招標形式銷售，展覽廳亦將於周五（20日）起開放予公眾預約參觀。EIGHT STAR STREET項目樓高24層，設有37個單位，項目提供18種各具特色的戶型，間隔由一房至三房，主打兩房，其中一房戶設有6伙、兩房戶設23伙，三房戶設有8伙，包括連私人平台的特色單位、特色頂層複式單位等。整個項目的單位實用面積由431至1,198平方呎。項目關鍵日期為2022年12月31日。

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是次EIGHT STAR STREET未設有示範單位，項目於太古港島東中心設有展覽廳，提供專人導賞服務，透過互動科技設計、模擬實物展示及虛擬實景單位，讓準買家更深入了解不同戶型特色，並體驗住宅的智能生活概念，包括可控制全屋燈光冷氣的智能鏡、有即時視像功能的智能門鎖等。

另方面，新地（00016）旗下南昌站匯璽III 也推出新一批單位應市，發展商於周四公布單第5號，新地副董事總經理雷霆表示，是次價單設有217伙應市，折實平均呎價為28,090元，項目即日開始接受購樓意向登記，有機會於下週末開售。

▲ 新地副董事總經理雷霆（左）及新地代理總經理陳漢麟公布「匯璽 III Cullinan West III」 之最新消息。

新地代理總經理陳漢麟表示，匯璽III 是次推出的單位位於高座，間隔由開放式至三房，實用面積介乎279平方呎至1,047平方呎。定價計由851.2萬至4,180.5萬元，呎價由30,079元至 39,928元。折實樓價由680.9萬至3,344.4萬元，折實呎價由24,063至31,943元。項目入場價單位是第6座6樓C單位，屬開放式間隔，以90日付款計劃計算，折實價為680.96萬元。



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記者：陳詠妍

